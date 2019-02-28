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В нацпарке «Башкирия» на выходных пройдет фестиваль рыбной ловли

28 февраля 2019, 09:20
Фото: pxhere.com
Ценные призы от национального парка «Башкирия» получат лучшие среди мужчин, женщин и юношей. Отдельно наградят рыбака с самым крупным уловом.

3 марта в национальном парке «Башкирия» на акватории Нугушского водохранилища пройдет фестиваль рыбной ловли. Любители подледного лова сразятся за звание лучшего в своем деле, а зрители праздника увидят одну из самых крупных рыб водохранилища.

Проверить мастерство и сноровку смогут все желающие – и мужчины, и женщины - от 16 лет. У детей тоже будет возможность поучаствовать в соревнованиях, но в сопровождении взрослых.

Статуэтки рыбака и ценные призы от национального парка «Башкирия» получат лучшие среди мужчин, женщин и юношей. Отдельно наградят рыбака с самым крупным уловом.

Также в программе фестиваля планируется игровой праздник для детей, заповедные экоплощадки, рыбацкая столовая с ухой и горячим чаем. Фестиваль пройдет на первом посту Нугушского водохранилища в 9:30.

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