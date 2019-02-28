Россия и Сирия призвали США не мешать выводу беженцев из лагеря «Рукбан»

В документе, опубликованном координационными штабами РФ и Сирии, написано, что в «Рукбане» сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Обитатели лагеря страдают от таких заболеваний, как педикулез и чесотка. Среди людей высок уровень насилия, в том числе сексуального. Об этом пишет газета «Известия».
Много людей погибло из-за недостатка медикаментов и продуктов. Под соответствующим документом стоят подписи руководителя Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.
Также РФ и Сирия призывают США вывести войска из республики, поскольку американские военные находятся на территории САР незаконно.
На днях постпред России при ООН Василий Небензя потребовал срочно эвакуировать из лагеря «Рукбан» всех желающих.
Лагерь беженцев «Рукбан», состоящий из 40 тысяч человек, находится в зоне Эт-Танф, которую контролируют США. Террористы заблокировали периметр и мешают поставкам гуманитарной помощи. 19 февраля Вашингтон попросил Москву направить гуманитарную помощь в лагерь.