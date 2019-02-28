Россия и Сирия призвали США не мешать выводу беженцев из лагеря «Рукбан»

В документе, опубликованном координационными штабами РФ и Сирии, написано, что в «Рукбане» сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Обитатели лагеря страдают от таких заболеваний, как педикулез и чесотка. Среди людей высок уровень насилия, в том числе сексуального. Об этом пишет газета «Известия».