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«Росконтроль» проверил сметану популярных в России брендов

28 февраля 2019, 12:16
Фото: pxhere.com
Специалисты «Росконтроля» проверили сметану двадцати процентной жирности семи известных в России марок. По результатам тестирования продукция двух брендов была внесена в черный список.

Эксперты исследовали сметану марок «Вкуснотеево», «Простоквашино», «Благода», «Брест-Литовск», «Бежин луг», «Ростагроэкспорт» и «Киржачский молочный завод», информирует газета «Известия» 28 февраля.

Продукцию исследовали по 50 параметрам, в числе которых наличие в составе антибиотиков, консервантов, стабилизаторов, растительных жиров, бактерий сальмонеллы и кишечной палочки, а также плесени и дрожжей.

Лидерами оказались три бренда сметаны: «Бежин луг», «Брест-Литовск» и «Благода». Все они соответствуют требованиям ГОСТа, техрегламента и безопасности. Однако у двух из них есть замечания.

В сметане марок «Ростагроэкспорт», «Простоквашино», «Киржачский молочный завод», «Брест-Литовск» и «Бежин луг» белка оказалось несколько меньше, чем положено по российским и белорусским стандартам.

При анализе продукции «Простоквашино» и «Вкуснотеево» обнаружилось наличие в составе крахмала, из-за чего оба бренда были занесены в черный список.

Нарушений по микробиологическим показателям не было выявлено ни в одной сметане. Однако у экспертов возникли замечания, касающиеся вкусовых качеств продукции марок «Ростагроэкспорт» и «Киржачский молочный завод».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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