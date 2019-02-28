Минтруд: обстановка на рынке труда в России стабильна

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешней весной работу потеряют еще 115 700 россиян. На период 19 февраля на учете в службе занятости состояли 782 700 нетрудоустроенных граждан. Данная цифра на 2,2% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Тогда работу официально искали 800 600 россиян.