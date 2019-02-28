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Минтруд: обстановка на рынке труда в России стабильна

28 февраля 2019, 10:20
Фото: pxhere.com
По словам представителей Минтруда, ситуация на рынке труда в стране оценивается как стабильная.

Уровень регистрируемой безработицы в России равен 1% от числа трудоспособного населения в возрасте от 15 до 72 лет. Об этом пишет RNS.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешней весной работу потеряют еще 115 700 россиян. На период 19 февраля на учете в службе занятости состояли 782 700 нетрудоустроенных граждан. Данная цифра на 2,2% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Тогда работу официально искали 800 600 россиян.

В Министерстве труда России не подтвердили сведения о грядущих массовых сокращениях граждан. Сотрудники Минэкономразвития утверждают, что в 2019-2021 годах число нетрудоустроенных россиян останется на прежнем уровне. Сейчас официальное количество безработных в РФ составляет 3,6 миллиона человек.

В Минтруде добавили, что число увольнений на российских предприятиях от недели к неделе варьируется несущественно. Количество планируемых сокращений является отражением естественного движения рабочей силы на заводах и фабриках. При этом динамика движения персонала находится на стабильном уровне на протяжении последних нескольких лет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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