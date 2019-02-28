Глава Аскинского района Башкирии покинул свой пост

Глава администрации Аскинского района Фларит Усманов, занимавший эту должность с 2007 года, досрочно сложил свои полномочия. 27 февраля на заседании райсовета депутаты приняли его отставку, сообщается на официальном сайте района.
Исполняющим обязанности главы назначен бывший заместитель Усманова по социальным вопросам и кадровой политике Ришат Дихин. Также в отставку по выслуге лет ушел замглавы районной администрации по социальным вопросам и кадровой политике Фаат Фатхуллин.
Заместитель руководителя администрации главы Башкирии Динир Ахмедьянов вручил Флариту Усманову благодарственное письмо от имени врио главы республики Радия Хабирова, поблагодарив за работу.
Конкурс на замещение должности главы состоится 27 марта.