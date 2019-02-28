Глава Аскинского района Башкирии покинул свой пост

Исполняющим обязанности главы назначен бывший заместитель Усманова по социальным вопросам и кадровой политике Ришат Дихин. Также в отставку по выслуге лет ушел замглавы районной администрации по социальным вопросам и кадровой политике Фаат Фатхуллин.