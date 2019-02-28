Генерал из США заявил о неспособности противостоять российскому вооружению

Хайтен отметил, что наибольшую опасность для США представляют последние разработки РФ: гиперзвуковые и крылатые ракеты, подводный аппарат «Посейдон», информирует газета «Известия» 28 февраля.
Все эти системы не регламентируются договором 2010 года о контроле над вооружениями. В 2021 году срок действия данного документа истекает. По мнению Хайтена, договор СНВ необходимо распространить на новые российские системы и продлить его до 2026 года.
Генерал признался, что российское вооружение беспокоит его уже на протяжении десяти лет. Он подчеркнул, что системы, имеющиеся в арсенале США, могут лишь обнаружить российские ракеты.
Необходимо увеличить расходы на модернизацию американского вооружения, выделив для этих целей миллиард долларов, добавил Хайтен.