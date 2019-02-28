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Генерал из США заявил о неспособности противостоять российскому вооружению

28 февраля 2019, 12:09
Фото: pxhere.com
По словам главы Стратегического командования вооруженных сил США, генерала Джона Хайтена, Вашингтон пока не способен противостоять российским ракетам. В связи с этим он заявил о необходимости продления договора СНВ-3 с Москвой о сокращении стратегических ядерных вооружений.

Хайтен отметил, что наибольшую опасность для США представляют последние разработки РФ: гиперзвуковые и крылатые ракеты, подводный аппарат «Посейдон», информирует газета «Известия» 28 февраля.

Все эти системы не регламентируются договором 2010 года о контроле над вооружениями. В 2021 году срок действия данного документа истекает. По мнению Хайтена, договор СНВ необходимо распространить на новые российские системы и продлить его до 2026 года.

Генерал признался, что российское вооружение беспокоит его уже на протяжении десяти лет. Он подчеркнул, что системы, имеющиеся в арсенале США, могут лишь обнаружить российские ракеты.

Необходимо увеличить расходы на модернизацию американского вооружения, выделив для этих целей миллиард долларов, добавил Хайтен.

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