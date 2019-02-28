Депутаты горсовета Уфы отправили проект реновации фабрики «Конди» на доработку

Депутаты уфимского горсовета отказались назначать общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории в квартале улиц Менделеева, Горбатова и Обской. Проект был разработан МУП «Архитектурно-планировочное бюро» по заказу ООО «Башиндустрия-недвижимость» (входит в «Талан»). Как рассказал на вчерашнем заседании горсовета главный архитектор Уфы Олег Байдин, «Талан» предполагал реконструировать здание «Конди», разместить в нем жилые помещения типа апартаментов, встроить детский сад на 55 мест, музей и торгово-сервисные помещения. Рядом построить гостиничный комплекс и многофункциональный образовательный центр, включающий школу на 800 учащихся, детсад на 200 мест и спортивный легкоатлетический комплекс с манежем. Общая площадь строительства составит 161 тыс. кв. м, жилые помещения рассчитаны на 4,4 тыс. человек. В настоящее время там расположен концерн БЭТО и объекты Уфимских инженерных сетей.
Против проекта выступил застройщик, владелец группы ПСК-6 Андрей Носков. Депутат спросил Олега Байдина, почему на обсуждение выносит проект планировки и межевания без разработанного проекта рекультивации земель под бывшим гальваническим цехом БЭТО. «Там есть санитарно-защитная зона, и 50 лет туда подходить нельзя. БЭТО закрылась 10-12 лет назад. Надо вынимать кучу грунта, убирать и куда его складировать? С трубой тоже непонятно. Если розу ветров посмотреть, труба на расстоянии 30 м от окна. Как можно без специального проекта выносить проект планировки и межевания на обсуждение?», - возмутился Носков.
На это Байдин ответил, что согласно общему порядку реновации промзон сначала делается планировочная документация, выстраивается стратегия, «куда мы хотим сдвинутся», после этого начинаются проектные работы и работы по рекультивации земель. «Никто не делает рекультивацию промплощадки, а потом проекты планировки и межевания. Ровно наоборот», - парировал он. Однако не смог убедить застройщика.
В итоге за проект проголосовали девять депутатов и 13 выступили против.
На вопрос Байдина, что дальше, спикер горсовета Валерий Трофимов сообщил, что дальше комиссия будет вновь обсуждать проект.
По мнению директора уфимского филиала компании «Талан» Натальи Прытковой, депутаты, многие из которых сами являются застройщиками, принимали решение, исходя из своих интересов, чтобы минимизировать конкуренцию на рынке жилья.
Напомним, сделка по приобретению «Таланом» участка и большей части здания фабрики у прежних владельцев – Леонида Михайлова, Рустема Ягафарова и Александра Антипина – состоялась летом прошлого года. Стоимость актива эксперты оценивали в 400–500 млн рублей.