Депутаты горсовета Уфы отправили проект реновации фабрики «Конди» на доработку

Против проекта выступил застройщик, владелец группы ПСК-6 Андрей Носков. Депутат спросил Олега Байдина, почему на обсуждение выносит проект планировки и межевания без разработанного проекта рекультивации земель под бывшим гальваническим цехом БЭТО. «Там есть санитарно-защитная зона, и 50 лет туда подходить нельзя. БЭТО закрылась 10-12 лет назад. Надо вынимать кучу грунта, убирать и куда его складировать? С трубой тоже непонятно. Если розу ветров посмотреть, труба на расстоянии 30 м от окна. Как можно без специального проекта выносить проект планировки и межевания на обсуждение?», - возмутился Носков.