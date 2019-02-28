Айгуль Муратова избрана в Общественную палату России

27 февраля на заседании Общественной палаты Башкирии проголосовали за то, чтобы регион в Общественной палате России представляла Айгуль Муратова, заместитель председателя комиссии по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со средствами массовой информации.
Она входила в состав Общественной палаты Башкирии третьего состава, активно участвует в работе Исполкома Всемирного Курултая башкир, с 2012 года является президентом Ассоциации библиотек Башкортостана, а также более 10 лет входит в состав правления Союза женщин РБ.
Место в Общественной палате России стало вакантным после того, как Рустам Исхаков сложил свои полномочия в связи с назначением его врио главы администрации Бураевского района.
- Впервые в истории Общественной палаты России регион будет представлять член самой большой башкирской общественной организации - Исполкома Всемирного Курултая башкир. Для меня большая честь представить республику на федеральном уровне, активно содействуя культурно-национальной консолидации. Особенно радует, что это событие пришлось в канун столетия Республики Башкортостан, а в июне этого года пройдет юбилейный V Всемирный курултай башкир, - отметила Айгуль Муратова. - В ближайшее время я присоединюсь к деятельности Комиссии федеральной палаты, где подниму насущные проблемы, действительно, волнующие жителей: развитие и подъем села, безработица граждан, борьба с маятниковой миграцией и другие вопросы.
Справка. Айгуль Муратова, 26 июля 1972 года рождения. Окончила в 1995 году Литературный институт имени М. Горького (г. Москва) по специальности литературный работник, в 2012 году — Башкирскую академию государственной службы и управления. Награждена почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан.