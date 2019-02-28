Айгуль Муратова избрана в Общественную палату России

- Впервые в истории Общественной палаты России регион будет представлять член самой большой башкирской общественной организации - Исполкома Всемирного Курултая башкир. Для меня большая честь представить республику на федеральном уровне, активно содействуя культурно-национальной консолидации. Особенно радует, что это событие пришлось в канун столетия Республики Башкортостан, а в июне этого года пройдет юбилейный V Всемирный курултай башкир, - отметила Айгуль Муратова. - В ближайшее время я присоединюсь к деятельности Комиссии федеральной палаты, где подниму насущные проблемы, действительно, волнующие жителей: развитие и подъем села, безработица граждан, борьба с маятниковой миграцией и другие вопросы.