Артур Идельбаев назначен руководителем Центра развития туризма Башкирии

Руководителем Центра развития туризма Башкирии при республиканском госкомитете по предпринимательству и туризму назначен Артур Идельбаев, сообщает «Башинформ». Соответствующий документ был подписан вчера.
Совладелец туристической компании «Велком» Артур Идельбаев разработал несколько успешных туристических маршрутов. Этнотур «Настоящая Башкирия» получил гран-при всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» и гран-при «Маршрут года-2018». Также гран-при на «Маршрутах России» взяла конная географическая экспедиция «По следам Пржевальского».
На посту руководителя Центра развития туризма Идельбаев намерен создавать туристическую инфраструктуру, включая придорожные туалеты и кафе, удобную навигацию – указатели, таблички достопримечательностей. Также он планирует создавать крупные объекты притяжения туристов, подобные Великому Болгару и Свияжску в Татарстане.