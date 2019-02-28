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Артур Идельбаев назначен руководителем Центра развития туризма Башкирии

28 февраля 2019, 05:11
Фото: Youtube.com
Соответствующий документ был подписан вчера.

Руководителем Центра развития туризма Башкирии при республиканском госкомитете по предпринимательству и туризму назначен Артур Идельбаев, сообщает «Башинформ». Соответствующий документ был подписан вчера.

Совладелец туристической компании «Велком» Артур Идельбаев разработал несколько успешных туристических маршрутов. Этнотур «Настоящая Башкирия» получил гран-при всероссийской профессиональной премии «Маршруты России» и гран-при «Маршрут года-2018». Также гран-при на «Маршрутах России» взяла конная географическая экспедиция «По следам Пржевальского».

На посту руководителя Центра развития туризма Идельбаев намерен создавать туристическую инфраструктуру, включая придорожные туалеты и кафе, удобную навигацию – указатели, таблички достопримечательностей. Также он планирует создавать крупные объекты притяжения туристов, подобные Великому Болгару и Свияжску в Татарстане.

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