Артур Идельбаев назначен руководителем Центра развития туризма Башкирии

На посту руководителя Центра развития туризма Идельбаев намерен создавать туристическую инфраструктуру, включая придорожные туалеты и кафе, удобную навигацию – указатели, таблички достопримечательностей. Также он планирует создавать крупные объекты притяжения туристов, подобные Великому Болгару и Свияжску в Татарстане.