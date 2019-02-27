Война миров: Над комнатой жительницы Уфы племянник незаконно построил второй этаж

- Я ему разрешения на снос чердака не давала. Строительство также ведется без моего разрешения. Все бы ничего, если бы он построил этот дополнительный этаж только на своей стороне. Но он захватил и пространство над комнатой, где я ночую с дочкой и внуком. Каждую ночь мы ложимся спать и беспокоимся о том, чтобы это сооружение сверху не рухнуло и не придавило нас, - рассказывает она.