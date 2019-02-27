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Война миров: Над комнатой жительницы Уфы племянник незаконно построил второй этаж

27 февраля 2019, 10:24
Татьяна Гайсина
Незаконное строительство привело к деформации стен частного дома, а также к проседанию фундамента.

Жительница микрорайона Затон города Уфы Татьяна Гайсина Обратилсь в Медиакорсеть с жалобой на то, что несколько лет вынуждена воевать со своими родственниками за жилплощадь.

Так получилось, что после смерти родительский дом по документам пополам разделили между двумя дочерьми – Татьяной и Ольгой. При этом Татьяне кроме ½ основного дома достался пристрой, который она возводила вместе со своим мужем.

На данный момент во второй половине дома живет сын Ольги Борис. Как признается женщина, племянник ее вытесняет с ее законной половины дома. Последней каплей стало то, что он снес общий чердак и надстроил второй этаж, заняв таким образом немалую часть жилплощади, принадлежащей тете.

- Я ему разрешения на снос чердака не давала. Строительство также ведется без моего разрешения. Все бы ничего, если бы он построил этот дополнительный этаж только на своей стороне. Но он захватил и пространство над комнатой, где я ночую с дочкой и внуком. Каждую ночь мы ложимся спать и беспокоимся о том, чтобы это сооружение сверху не рухнуло и не придавило нас, - рассказывает она.

Опасения Татьяны и ее близких подтверждает видимая простым глазом деформация стены - трещины и просевший фундамент.

- Дело в том, что дом старый. Отец его строил еще в 1973 году. Так что может произойти что угодно, - говорит женщина.

По ее словам, племянник перед строительством не проводил необходимую в этих случаях экспертизу.

Кроме того, Татьяна обвиняет племянника в том, что он захватил и небольшую часть ее территории в доме и возвращать ее не собирается. Местный районный суд уже проводил несколько заседаний по этому поводу.

- Я подала в суд, чтобы он вернул часть моей территории. Суд назначил дату рассмотрения, а ответчики несколько раз не приходили. Когда пришли, было достигнуто соглашение, что племянник освободит мою территорию. Однако этого так и не произошло. Кроме того, племянник начал строительство второго этажа, - рассказывает Татьяна.

На данный момент женщина намерена все-таки добиться сноса второго этажа над своей головой и вернуть чердак.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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