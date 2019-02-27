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Воля к победе: Cодовики Стерлитамака и Березников встретились на зимней спартакиаде

27 февраля 2019, 11:30
Фото: предоставлено АО "БСК"
В программу соревнований вошли лыжные гонки, настольный теннис и волейбол.

Сегодня состоялось открытие зимней спартакиады с участием первичных профсоюзных организаций Стерлитамака и Березников. В честной борьбе встретятся команды профсоюзных организаций Башкирской содовой компании, Сырьевой компании, Эколь, Стерлитамакского политехнического колледжа и Березниковского содового завода.

Как сообщили организаторы, в программу соревнований вошли лыжные гонки, настольный теннис и волейбол. Состязания пройдут на базе спортивного комплекса «Содовик» и санатория-профилактория «Ольховка».

- Мы хотим возродить славную традицию проведения подобных спортивных состязаний, ведь их основная цель – привлечение людей к занятию спортом и физической культурой, пропаганда здорового образа жизни. Наша компания выступает за развитие массового спорта не только на предприятии: реализуя большую программу благотворительности, мы поддерживаем детский и юношеский спорт в Стерлитамаке, республике, - приветствовал на торжественном открытии участников соревнований директор по управлению персоналом и общим вопросам Башкирской содовой компании Владимир Ануфриев.

Фото: предоставлено АО "БСК"

- Качества, которые проявляются в спорте - воля к победе, целеустремленность, решительность, умение работать в команде, позволяют и в профессиональной деятельности достигать высоких результатов, решать сложные производственные задачи. Мы благодарны Башкирской содовой компании за организацию этой спартакиады. От всей души желаю всем участникам спортивных побед, получить заряд положительных эмоций, а болельщикам испытать яркие впечатления, - пожелала спортсменам в напутственном слове председатель республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза Гузель Мирошниченко.

Работники стерлитамакских предприятий и Березниковского содового завода, увлеченные спортом, личным примером показывают, что здоровый образ жизни – одно из приоритетных направлений в современном мире.

- Стерлитамак - очень гостеприимный город! У нашей команды боевой настрой. Как и любым спортсменам, нам хочется победить! Команда БСЗ уже не раз принимала участие в городских соревнованиях в Березниках, есть опыт участия в областных спартакиадах. Столь далекий выезд для нас впервые. Хочется надеяться, что проведение праздника спорта станет для Башкирской содовой компании доброй традицией, - поделилась впечатлениями председатель профсоюзного комитета Березниковского содового завода Наталья Кузнецова.

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