Воля к победе: Cодовики Стерлитамака и Березников встретились на зимней спартакиаде

- Мы хотим возродить славную традицию проведения подобных спортивных состязаний, ведь их основная цель – привлечение людей к занятию спортом и физической культурой, пропаганда здорового образа жизни. Наша компания выступает за развитие массового спорта не только на предприятии: реализуя большую программу благотворительности, мы поддерживаем детский и юношеский спорт в Стерлитамаке, республике, - приветствовал на торжественном открытии участников соревнований директор по управлению персоналом и общим вопросам Башкирской содовой компании Владимир Ануфриев.