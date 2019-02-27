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В Сибае банда грабителей вымогала деньги у таксистов и водителей маршрутов

27 февраля 2019, 08:13
Фото: Mkset.ru
Они угрожали водителям насилием и уничтожением имущества.

Сибайский городской суд вынес приговор в отношении троих местных жителей в возрасте от 32 до 34 лет.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, их признали виновными в вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Суд установил, что в октябре 2017 года местный житель отбыл наказание в тюрьме и вернулся домой. Завязать с криминалом у него не получилось и буквально спустя пару дней после мест лишения свободы он принялся за старое. Сговорившись со своими знакомыми, с октября 2017 года по март прошлого года трое местных вымогали у таксистов от 3 до 5 тысяч рублей за возможность осуществлять междугородние пассажирские перевозки. Ещё от двух местных жителей злоумышленники требовали передачи более 60 тыс. рублей, угрожая насилием и уничтожением имущества.

После пресечения незаконной деятельности сотрудники правоохранительных органов обнаружили по месту жительства рецидивиста обрез ружья, который был спрятан в диване.

Суд приговорил основного фигуранта уголовного дела, ранее судимого за разбой, к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщники осуждены к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и полутора годам условного лишения свободы.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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