В Сибае банда грабителей вымогала деньги у таксистов и водителей маршрутов

Суд установил, что в октябре 2017 года местный житель отбыл наказание в тюрьме и вернулся домой. Завязать с криминалом у него не получилось и буквально спустя пару дней после мест лишения свободы он принялся за старое. Сговорившись со своими знакомыми, с октября 2017 года по март прошлого года трое местных вымогали у таксистов от 3 до 5 тысяч рублей за возможность осуществлять междугородние пассажирские перевозки. Ещё от двух местных жителей злоумышленники требовали передачи более 60 тыс. рублей, угрожая насилием и уничтожением имущества.