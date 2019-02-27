В Москве хотят открыть первый в России приют для кошек

Речь идет о строительстве домиков для животных и их безвольерном содержании. Об этом 27 февраля пишет газета «Известия».
Защитники животных просят выделить им землю в ТиНАО для строительства нескольких приютов для котов и псов. В приюте для собак можно содержать до 500 животных, а для кошек нужен отдельный приют.
Сам Ладочкин предложил рассмотреть вопрос о создании, как муниципальных, так и частных приютов. Не исключено появление и государственно-частных питомников.
На сегодняшний день в Российской Федерации ничего подобного нет. Кошек и собак содержат в одних приютах. Животные друг с другом ужиться не могут. Здесь можно использовать опыт США, уверена эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова.
Чиновница считает, что в РФ нужно создавать питомники по американскому образцу. Речь идет о безвольерном содержании животных. Для кошачьих семей можно построить домики. Ограждение приюта необходимо оборудовать так, чтобы коты не могли выбраться на волю.
Кошачий питомник нужно построить подальше от урбанизированной части Москвы. Его площадь должна быть не меньше 0,5 гектара с расчетом на размещение до 1 000 животных.
Такой приют будут посещать обычные люди. Он станет чем-то вроде котокафе. В питомнике наладят ветеринарное обслуживание кошек. В итоге последние будут безопасны для человека, подытожила Иванова.
Зоозащитники должны представить свои предложения по строительству приюта для кошек в марте текущего года. Обсуждение пройдет на панельной дискуссии в рамках IX Московского гражданского форума. В мероприятии примут участие московские чиновники.