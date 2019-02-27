В Москве хотят открыть первый в России приют для кошек

На сегодняшний день в Российской Федерации ничего подобного нет. Кошек и собак содержат в одних приютах. Животные друг с другом ужиться не могут. Здесь можно использовать опыт США, уверена эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова.