mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Facebook появится функция очистки истории авторизаций

27 февраля 2019, 13:41
Фото: pxhere.com
Социальная сеть Facebook даст возможность владельцам аккаунтов удалять историю авторизаций на сторонних сайтах и приложениях.

Новой функцией можно будет воспользоваться уже в текущем году. Об этом пишет RNS.

Финансовый директор Facebook Дэвид Венер рассказал, что соцсеть скоро введет функцию «очистить историю». Благодаря этому компаниям станет сложнее собирать информацию о пользователях для таргетированной рекламы.

Основатель Facebook Марк Цукерберг подтвердил все вышесказанное. Он лишь добавил, что функция «очистить историю» станет доступна после выхода обновления.

Пользователи получат возможность снова ознакомиться с приложениями и веб-сайтами, с которыми они когда-то взаимодействовали. Владельцы аккаунтов смогут удалить историю посещений этих сервисов. Помимо этого хозяевам страничек будет доступна функция, позволяющая не сохранять в своем аккаунте информацию о регистрации на сторонних сайтах.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48