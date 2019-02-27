В Facebook появится функция очистки истории авторизаций

Финансовый директор Facebook Дэвид Венер рассказал, что соцсеть скоро введет функцию «очистить историю». Благодаря этому компаниям станет сложнее собирать информацию о пользователях для таргетированной рекламы.
Основатель Facebook Марк Цукерберг подтвердил все вышесказанное. Он лишь добавил, что функция «очистить историю» станет доступна после выхода обновления.
Пользователи получат возможность снова ознакомиться с приложениями и веб-сайтами, с которыми они когда-то взаимодействовали. Владельцы аккаунтов смогут удалить историю посещений этих сервисов. Помимо этого хозяевам страничек будет доступна функция, позволяющая не сохранять в своем аккаунте информацию о регистрации на сторонних сайтах.