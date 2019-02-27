В Башкирии мужчина украл награды ветерана Великой Отечественной войны

Потерпевшая пришла в гости к своей подруге, где они устроили застолье с алкоголем, на котором присутствовал также подозреваемый. В какой-то момент он вышел из комнаты, вытащил из кармана гостьи ключи от ее квартиры. Позднее, воспользовавшись отсутствием хозяйки, он проник в ее квартиру и украл вещи. Серебряные изделия мужчина потерял, а награды продал случайному покупателю за 700 рублей.