В Башкирии мужчина украл награды ветерана Великой Отечественной войны

Житель Сибая подозревается в краже наград у родственников ветерана Великой Отечественной войны - мужчина украл медали, нагрудные знаки, а также серебряные изделия, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
О краже из квартиры 47-летняя жительница города Сибая. Пока ее не было дома, в ее жилище проник вор, который украл ювелирные изделия из серебра, а также награды, принадлежавшие ее покойному дедушке – участнику Великой отечественной войны.
Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый сын приятельницы заявительницы.
Потерпевшая пришла в гости к своей подруге, где они устроили застолье с алкоголем, на котором присутствовал также подозреваемый. В какой-то момент он вышел из комнаты, вытащил из кармана гостьи ключи от ее квартиры. Позднее, воспользовавшись отсутствием хозяйки, он проник в ее квартиру и украл вещи. Серебряные изделия мужчина потерял, а награды продал случайному покупателю за 700 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей. Похищенные награды изъяты и в скором времени будут переданы владельцам.