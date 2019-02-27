В Башкирии директор строительной фирмы пойдет под суд за взятку

В октябре 2018 года директор организации, которая занималась строительством блочных очистных сооружений в Бураевском районе, не желая устранять выявленные нарушения требований пожарной безопасности, предложил начальнику пожарного надзора государственного комитета по жилищному и строительному надзору взятку в размере 30 тысяч рублей.