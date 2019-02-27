В Башкирии директор строительной фирмы пойдет под суд за взятку

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора ООО «Инженерные системы», который обвиняется в даче взятки должностному лицу, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
В октябре 2018 года директор организации, которая занималась строительством блочных очистных сооружений в Бураевском районе, не желая устранять выявленные нарушения требований пожарной безопасности, предложил начальнику пожарного надзора государственного комитета по жилищному и строительному надзору взятку в размере 30 тысяч рублей.
За взятку директор намеревался добиться ложных сведений об устранении всех выявленных нарушений требований пожарной безопасности без их фактического устранения в акте выездной проверки.
Проверяющий сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. После передачи денег злоумышленника задержали с поличным сотрудники управления ФСБ России по республике.
Изначально обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, сославшись на то, что передал денежные средства в качестве благодарности с целью установления хороших отношений, надеясь на лояльное отношение проверяющего в будущем.
Сейчас уголовно дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.