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В Башкирии директор строительной фирмы пойдет под суд за взятку

27 февраля 2019, 10:42
Фото: Следственный Комитет РБ
Обвиняемый пытался за 30 тысяч рублей избежать соблюдение требований пожарной безопасности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора ООО «Инженерные системы», который обвиняется в даче взятки должностному лицу, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

В октябре 2018 года директор организации, которая занималась строительством блочных очистных сооружений в Бураевском районе, не желая устранять выявленные нарушения требований пожарной безопасности, предложил начальнику пожарного надзора государственного комитета по жилищному и строительному надзору взятку в размере 30 тысяч рублей.

За взятку директор намеревался добиться ложных сведений об устранении всех выявленных нарушений требований пожарной безопасности без их фактического устранения в акте выездной проверки.

Проверяющий сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. После передачи денег злоумышленника задержали с поличным сотрудники управления ФСБ России по республике.

Изначально обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, сославшись на то, что передал денежные средства в качестве благодарности с целью установления хороших отношений, надеясь на лояльное отношение проверяющего в будущем.

Сейчас уголовно дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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