Транспортная реформа в Башкирии: Как создать удобную и эффективную систему

– Это очень сложный вопрос и пока, мне кажется, о нём никто старается не думать, исходя из принципа «придёт время – будем решать». Однако действительно, это большой риск и очень большое социальное потрясение, потому что в какой-то момент, при переходе с системы на систему, эти карты могут перестать приниматься. Точнее, они стопроцентно перестанут приниматься. Их нужно будет менять. А одномоментно выдать такое количество карт – задача непосильная. Люди на какой-то период лишатся возможности оплачивать проезд так, как они привыкли.