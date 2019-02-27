Транспортная реформа в Башкирии: Как создать удобную и эффективную систему

В вопросе наведения порядка в системе общественного транспорта республики основополагающую роль играет развитие инфраструктуры: наличие комфортабельного транспорта и остановок, выстроенный и четкий график движения общественных перевозок, удобная и прозрачная система оплаты. Зарубежный и отечественный успешный опыт функционирования подобных систем свидетельствует о том, что необходима сквозная логистика маршрутов всех видов общественного транспорта, легальные и контролируемые перевозчики, «белая», актуальная и оперативная оплата проезда, линейка льготных тарифов на проезд.
26 февраля вопрос развития инфраструктуры общественного транспорта в части безналичной оплаты проезда обсуждался на пресс-завтраке «Ъ-Уфа». Ряд экспертов в один голос заявили о том, что недавние инициативы от Госкомтранса РБ вызывают прежде всего вопросы о целесообразности предлагаемых ведомством нововведений. Это касается и презентованной в рамках «транспортного часа» турникетной системы в автобусах, и желания поменять успешно действующую в Башкирии автоматизированную систему оплаты проезда «Удобный маршрут» на какую-то другую. Редакция Медиакорсети обратилась за разъяснениями ситуации к эксперту транспортной отрасли республики, руководителю транспортного оператора «Удобный маршрут» Рустему Валиеву.
– Рустем Тимурович, ваша компания является транспортным оператором, который более трёх лет назад внедрил на территории Башкортостана автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Что это дало и кому?
- Действительно, в 2015 году мы начали внедрение автоматизированной системы оплаты проезда у государственных перевозчиков. Начали с электротранспорта, и это был инвестиционный проект. Установили современное оборудование, которое позволило, во-первых, повысить выручку перевозчиков, во-вторых, ощутимо изменить соотношение между банковскими, транспортными картами и наличными деньгами.
Это, в свою очередь, так же повлияло на финансовые потоки предприятий: стало видно, сколько денег есть, куда они идут и как распределяются. В 2016 году мы запустили первый в России проект с VISA по приёму банковских пластиковых карт на общественном транспорте. Дальше подтянулись MasterCard и МИР. Теперь такая форма оплаты – норма.
Всего на данный момент в Башкирии нашей системой оснащено порядка 1650 транспортных средств. Что касается преимуществ, то автоматизированная система оплаты проезда перевозчику дает в первую очередь скорость – кондуктору не нужно долго отсчитывать мелочь и ходить с большой сумкой. Нужно просто приложить карту, в течение 2-3 секунд отдать билет и пойти дальше.
– Что система даёт транспортным компаниям упорядоченные финансовые потоки и оперативность - понятно. А в чём выгода пассажира?
– Пассажиру это даёт удобство. Если до нас у предприятий электротранспорта Уфы были собственные точки пополнения транспортных карт, их, кстати, было не так много, и предприятия несли расходы по их содержанию, то мы предложили им в партнёры «Сбербанк» и «Уфапечать». Таким образом, суммарное количество точек увеличилось кратно – сейчас их, по-моему, больше 150-ти. В этом смысле удобство пассажиров очевидно.
– Кроме прочего, безналичный расчёт выводит финансы из тени?
– В принципе, да. Чем меньше у кондуктора денег, тем меньше у него соблазнов.
– Программное обеспечение системы, с которой вы работаете, называется «Удобный маршрут». Почему вы стали оператором именно этой системы?
– «Удобный маршрут» сегодня и три года назад – это безусловный лидер рынка не только российского, но и стран СНГ. В Казахстане, например, очень много внедрений. В России ее эксплуатируют более сорока регионов страны. Из ближайших к нам – Екатеринбург и Нижний Новгород, это очень успешные проекты.
– Скажите, а вот то, что недавно презентовали врио главы республики Радию Хабирову, как некую транспортную систему с «умными» остановками и турникетами в автобусах – это ваша система или какая-то другая?
– К сожалению, Государственный комитет по транспорту РБ не приглашает ни нас, ни других экспертов отрасли к обсуждению. Хотя наши компетенции в этом вопросе на уровне республики совершенно точно очень высоки. И на уровне России тоже. Нет, это показывали другую систему. Но почему-то Радию Фаритовичу показывали решение с турникетом, что на сегодняшний день является архаикой и прошлым веком.
– Почему?
– Потому что есть опыт эксплуатации подобной системы в Москве. И решение с турникетами в конечном итоге в 2018 году было признано абсолютно устаревшим. Потому что турникеты – это очень сложно. Это не про комфортный транспорт и не про комфортную среду.
Турникет подразумевает наличие очереди в автобус на остановке, что само по себе является странным, особенно в нашем климате. В московском климате, вероятно, можно долго стоять на улице. У нас в минус двадцать стоять на остановке лишние минуты не хочется никому. К тому же ещё и в очереди.
Кроме того, турникет располагается рядом с водителем и, чтобы зайти в автобус, нужно приобрести билет. И если сейчас в среднем погрузка занимает от 30 секунд до 1 минуты, то здесь она увеличивается до 3-5-ти минут. За это время автобус сильно охлаждается, потому что дверь постоянно открыта, и помимо этого, существенно снижается скорость движения по маршруту.
– То есть сейчас в планах у республики внедрить именно эту систему с турникетами, от которой уже отказались в Москве?
– Опять-таки, к сожалению, госкомтранс не афиширует свои решения. Экспертное сообщество, повторюсь, к обсуждению не привлекается. Но насколько можно понять из того, что было показано, наверное, да – есть решение поставить на автобусы «Башавтотранса» турникеты.
В принципе, мы тоже можем поставить турникеты, это не является какой-то уникальной составляющей. Просто, как я уже говорил, это архаика и само по себе не отвечает нуждам ни перевозчиков, ни пассажиров.
Тем более, поставить их на маленькие автобусы конструктивно практически невозможно, а значит, у частных перевозчиков появится дополнительное преимущество перед автобусами «Башавтотранса», что тоже существенно ударит по нашему флагману.
– В настоящий момент внедрение системы бесконтактной оплаты проезда идёт в основном у государственных и муниципальных перевозчиков. Как вы думаете, при каких обстоятельствах, и на каких условиях внедрение подобной системы оплаты станет интересно частным перевозчикам?
– Это возможно при условии комплексного подхода, когда в безусловном выигрыше в первую очередь останется пассажир. Но, к сожалению, такого подхода у нас в пассажирских перевозках не наблюдается.
– А что такое комплексный подход в пассажирских перевозках?
– Комплексный подход – это проработка единой системы транспортного обслуживания. Я могу рассказать, как это было в Москве.
Сначала там сделали обязательным приём транспортных карт всеми перевозчиками по единым тарифам. Частными в том числе.
Потом создали систему, при которой перевозчик не бежит за каждым пассажиром, а выполняет транспортную работу – обеспечивает движение транспорта по расписанию, например. То есть прибыль складывается не из тех денег, которые платит пассажир, а из денег, выплаченных за транспортную работу.
– Государственные субсидии?
– Совершенно верно. Чтобы вы понимали – во всём мире нет ни одного примера успешной работы общественного транспорта, когда он не субсидируется. Это всегда убыточно.
– А как в Москве добились того, что абсолютно весь транспорт использует единые тарифы и единые транспортные карты?
– Законодательно, конечно. То есть сначала была создана транспортная модель. Потом из этой модели появились какие-то расчёты. Затем были внесены поправки в законодательство.
– Напомните, пожалуйста, какие виды транспортных карт существуют сейчас в республике. Не считаете ли вы, что вместо них нужна одна?
– В данный момент в республике уже есть единая транспортная карта, которая эмитирована Башкирским регистром социальных карт. Она принимается и в Башавтотрансе, и в МУЭТе, и будет приниматься на речных переправах, когда наступит сезон.
Так что, по сути, единая карта есть. На неё можно нанести различные тарифы и разные виды проездных. Вот здесь уже достаточно большой выбор: и простой рублёвый тариф, и проездные на месяц, и льготные проездные – детские, школьные, студенческие и социальные.
– Каков уровень проникновения системы «Удобный маршрут» в республике?
– По нашей статистике в данный момент активных карт порядка 1 млн штук.
– А если система сменится? Что произойдёт с этими картами?
– Это очень сложный вопрос и пока, мне кажется, о нём никто старается не думать, исходя из принципа «придёт время – будем решать». Однако действительно, это большой риск и очень большое социальное потрясение, потому что в какой-то момент, при переходе с системы на систему, эти карты могут перестать приниматься. Точнее, они стопроцентно перестанут приниматься. Их нужно будет менять. А одномоментно выдать такое количество карт – задача непосильная. Люди на какой-то период лишатся возможности оплачивать проезд так, как они привыкли.
– На чей опыт в системе пассажирских перевозок, вы бы рекомендовали республике обратить внимание?
– Нижний Новгород – передовой проект, который прекрасно развивается. Там в системе и метро, и весь общественный транспорт. Теперь оснащается и подтягивается Нижегородская область. Екатеринбург – тоже успешный проект.
– Рустем Тимурович, если республика всё-таки перейдет на другую систему оплаты проезда в общественном транспорте, чего нам всем ждать? С чем столкнутся перевозчики и пассажиры?
– Безусловно, самая большая проблема, повторюсь, это замена транспортных карт, которые сейчас активно используются населением. Их действительно невозможно будет подключить к новой системе, их нужно будет менять.
Далее, если мы говорим о турникетной системе, то это, скорее всего, будет означать снижение конкурентоспособности «Башавтотранса». У больших автобусов сейчас и так меньше плюсов в сравнении с маленькими – зачастую они менее комфортабельные, менее тёплые, менее быстрые. Теперь же, чтобы в них попасть ,нужно будет ещё и в очереди постоять, и преодолеть препятствие в виде турникета.
Частным перевозчикам, наверное, по большому счёту неважно, какая система оплаты проезда существует, если они в неё не включены. Но однозначно внедрение новой системы повлечёт за собой новые расходы и не маленькие, а значит, мы получим увеличение стоимости проезда – перевозчики не будут из своего кармана платить за переоборудование.
– На ваш взгляд, в какие сроки и при каких обстоятельствах реально решить поставленную врио главы республики задачу по наведению порядка в системе общественного транспорта?
– Если мы говорим о безналичной оплате, о введении единой транспортной карты, то при использовании нашей базы эта задача может быть решена в 2-3 месяца. Если говорить про переход на новую систему, то здесь абсолютно невозможно понять, что это будет, сколько это будет стоить и какое количество времени понадобится на установку, настройку и обкатку. Но в любом случае процесс может занять не менее года.