Руководителем Центра развития туризма в Башкирии станет Артур Идельбаев

- Ещё не было же никакого назначения. Как я могу комментировать? – поначалу отреагировал он, но затем все же уточнил. - Меня пока просто попросили написать заявление. Это, действительно, случилось вчера. Неожиданным это не является, конечно. До этого было несколько встреч на самом верху.