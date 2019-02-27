Руководителем Центра развития туризма в Башкирии станет Артур Идельбаев

Известный общественник и предприниматель Артур Идельбаев, который в последнее время стал больше всего знаменит созданием и организацией туристических маршрутов по Башкирии, будет назначен руководителем Центра развития туризма РБ. Об этом сообщил портал Собкор02 со ссылкой на свои источники.
Наиболее известными стали разработанные Идельбаевым этнографический тур «Настоящая Башкирия» и конно-географическая экспедиция «По следам Пржевальского», которые недавно получили сразу три гран-при и множество других наград на престижных федеральных туристических конкурсах.
По данным издания, Артур Идельбаев давно знаком с врио главы РБ Радием Хабировым, еще в бытность его работы главой администрации президента Муртазы Рахимова. Скорее всего, их связывали не только рабочие отношения, поскольку на одной из совместных фотографий тех лет есть такая надпись: «Соратнику и товарищу, с/у Р. Хабиров».
Само собой, при назначении Артура Идельбаева на эту должность республики г-н Хабиров руководствовался, прежде всего, деловыми качествами старого знакомого.
С этим назначением эксперты связывают большие надежды. До сих пор значимых успехов, кроме строительства новых гостиниц, в сфере туризма Башкирии достичь не удавалось.
Медиакорсеть попросила Артура Идельбаева прокомментировать информацию о его предстоящем назначении.
- Ещё не было же никакого назначения. Как я могу комментировать? – поначалу отреагировал он, но затем все же уточнил. - Меня пока просто попросили написать заявление. Это, действительно, случилось вчера. Неожиданным это не является, конечно. До этого было несколько встреч на самом верху.
Медиакорсеть следит за развитием событий.