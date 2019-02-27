Российскую компанию отключили от интернета по распоряжению Трампа

Отключение от глобальной сети российской компании стало частью более масштабной спецоперации Киберкомандования США. Вашингтон стремился нанести удар по попыткам России «вмешаться в политику США в преддверии промежуточных выборов». Американский президент кампанию одобрил.
В ходе спецоперации Киберкомандования США сотрудники IRA лишились доступа в интернет за несколько часов до начала голосования. Восстановить доступ к глобальной сети работникам российского агентства удалось лишь через несколько дней после выборов. Для исправления ситуации специалисты IRA направляли обращения в собственный отдел информационных технологий.
Сотрудники Белого дома пока не дают комментариев по вопросу отключения российской организации от интернета. По словам представителя Киберкомандования США Джозефа Холстеда, его структура осуществляет разработку операций по защите американского киберпространства. Речь идет о защите выборов и демократических институтов от влияния из-за границы.
В газете The Washington Post также вышла статья о прошедшей кибероперации американских правительственных хакеров. В заметке сказано, что отключение от интернета российской компании было лишь первым этапом наступательной кампании, направленной на недопущение вмешательства России в выборы в США.
Санкции на российское «Агентство интернет-исследований» США наложили еще в весной прошлого года. Осенью 2018 года была установлена связь компании с разведывательным и оборонным секторами РФ.
Напомним, что промежуточные выборы в американский Конгресс состоялись шестого ноября минувшего года. Большинство в Палате представителей получила Демократическая партия. За Республиканской партией осталось лидерство в Сенате.