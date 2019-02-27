Российскую компанию отключили от интернета по распоряжению Трампа

В ходе спецоперации Киберкомандования США сотрудники IRA лишились доступа в интернет за несколько часов до начала голосования. Восстановить доступ к глобальной сети работникам российского агентства удалось лишь через несколько дней после выборов. Для исправления ситуации специалисты IRA направляли обращения в собственный отдел информационных технологий.