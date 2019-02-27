Радий Хабиров заверил сибайцев, что в случае необходимости шахты будут затоплены

Сегодня, 27 февраля, на встрече врио главы РБ Радия Хабирова и генерального директора УГМК-холдинга Андрея Козицына с населением Сибая руководитель республики дал обещание горожанам, что в случае острой необходимости шахт, действующие под Сибайским карьером, будут полностью затоплены.
- Если на основании научных данных, показаний проектных институтов, республиканских структур по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора мне четко и ясно скажут, что для ликвидации последствий нужно будет остановить шахту - шахта будет остановлена. Невзирая ни на какие экономические соображения - это я обещаю. На данный момент работы ведутся, сроки установлены, мы все вместе с вами надеемся, что эти действия будут эффективными, - заявил Радий Хабиров.
Напомним, Медиакорсеть вела трансляцию данной встречи на сайте. О ходе аварийных работ на Сибайском карьере рассказал Андрей Козицын, позиция которого не удовлетворила горожан. Но в то же время готовность Радия Хабирова пойти на крайние меры вполне устроила аудиторию.
По словам Андрея Козицына, сейчас закрыта половина шахты. При этом он обещал, что в случае ее полного закрытия вопрос с трудоустройством и оплатой труда высвобождающихся шахтеров и горных мастеров будет решен положительно.
- Если на основании научных данных, показаний проектных институтов, республиканских структур по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора мне четко и ясно скажут, что для ликвидации последствий нужно будет остановить шахту - шахта будет остановлена. Невзирая ни на какие экономические соображения - это я обещаю. На данный момент работы ведутся, сроки установлены, мы все вместе с вами надеемся, что эти действия будут эффективными, - заявил Радий Хабиров.