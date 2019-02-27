Радий Хабиров заверил сибайцев, что в случае необходимости шахты будут затоплены

- Если на основании научных данных, показаний проектных институтов, республиканских структур по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора мне четко и ясно скажут, что для ликвидации последствий нужно будет остановить шахту - шахта будет остановлена. Невзирая ни на какие экономические соображения - это я обещаю. На данный момент работы ведутся, сроки установлены, мы все вместе с вами надеемся, что эти действия будут эффективными, - заявил Радий Хабиров.