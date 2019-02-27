Председатель Союза экологов Башкирии высказался о мусорной реформе

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов выступил на круглом столе по мусорной реформе и высказал такое мнение: «реформа не идет» из-за низкого размера платы с населения. Соответственно, реализовывать инвестпрограммы – строить мусороперерабатывающие комплексы – для регоператоров невыгодно.
- В среднем по стране платят 120-130 рублей. У нас в среднем - 60 рублей. Нам надо в этом году ставить вопрос о повышении платы. Населению нужно объяснять, что за иные коммунальные услуги мы платим в разы больше, и каждый год эта плата повышается, - считает он.
Также Александр Веселов высказался по поводу простоя мусоросортировочной линии в Ново-Черкассах.