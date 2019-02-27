Минсельхоз не поддержал идею расширения продовольственного эмбарго

Специалисты ФТС предлагают заменить и расширить список санкционных продуктов, которые запрещено экспортировать в РФ. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с ввозом в страну санкционных продуктов «под прикрытием» разрешенных.
Эксперты Минсельхоза идею не поддержали. По их мнению, данный план создаст риски для отечественных производителей и переработчиков. Реализация предложения ФТС несет угрозу стабильности обеспечения россиян едой, которую производят внутри страны.
Наибольший вред производству может нанести запрет на экспорт в страну ингредиентов для детского питания, соков и безалкогольных напитков. На сегодняшний день Россия сама производить эти товары не может. На развитие импортозамещения здесь понадобятся годы.
Против предложения ФТС выступили и представители рыбной отрасли. Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков считает, что ужесточение продэмбарго в виде запрета на поставки в страну посадочного материала для разведения лосося приведет к остановке производства ряда продуктов.
Посадочный материал поставляют в трюмах кораблей в живом виде. Он никак не может служить прикрытием для провоза «санкционки». В Минсельхозе подчеркнули, что о расширении продэмбарго уместно говорить лишь после ужесточения антироссийских санкций.
Напомним, продуктовое эмбарго было введено Россией в конце лета 2014 года. Оно стало ответом Западу, который ввел против РФ санкций за «присоединение» Крыма и войну в Украине. За пять лет список запрещённых к ввозу в Россию продуктов питания неоднократно пополнялся. Сейчас продэмбарго предусматривает запрет на ввоз в РФ ряда мясной и молочной продукции, овощей, фруктов, рыбы, орехов и соли.