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Минсельхоз не поддержал идею расширения продовольственного эмбарго

27 февраля 2019, 13:50
Фото: pxhere.com
Министерство сельского хозяйства России выступило против инициативы Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень запрещенных к ввозу на территорию страны продовольственных товаров иностранного производства.

В Минсельхозе считают данную меру «нецелесообразной». Об этом 27 февраля пишет газета «Известия».

Специалисты ФТС предлагают заменить и расширить список санкционных продуктов, которые запрещено экспортировать в РФ. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с ввозом в страну санкционных продуктов «под прикрытием» разрешенных.

Эксперты Минсельхоза идею не поддержали. По их мнению, данный план создаст риски для отечественных производителей и переработчиков. Реализация предложения ФТС несет угрозу стабильности обеспечения россиян едой, которую производят внутри страны.

Наибольший вред производству может нанести запрет на экспорт в страну ингредиентов для детского питания, соков и безалкогольных напитков. На сегодняшний день Россия сама производить эти товары не может. На развитие импортозамещения здесь понадобятся годы.

Против предложения ФТС выступили и представители рыбной отрасли. Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков считает, что ужесточение продэмбарго в виде запрета на поставки в страну посадочного материала для разведения лосося приведет к остановке производства ряда продуктов.

Посадочный материал поставляют в трюмах кораблей в живом виде. Он никак не может служить прикрытием для провоза «санкционки». В Минсельхозе подчеркнули, что о расширении продэмбарго уместно говорить лишь после ужесточения антироссийских санкций.

Напомним, продуктовое эмбарго было введено Россией в конце лета 2014 года. Оно стало ответом Западу, который ввел против РФ санкций за «присоединение» Крыма и войну в Украине. За пять лет список запрещённых к ввозу в Россию продуктов питания неоднократно пополнялся. Сейчас продэмбарго предусматривает запрет на ввоз в РФ ряда мясной и молочной продукции, овощей, фруктов, рыбы, орехов и соли.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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