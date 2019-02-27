Минсельхоз не поддержал идею расширения продовольственного эмбарго

Напомним, продуктовое эмбарго было введено Россией в конце лета 2014 года. Оно стало ответом Западу, который ввел против РФ санкций за «присоединение» Крыма и войну в Украине. За пять лет список запрещённых к ввозу в Россию продуктов питания неоднократно пополнялся. Сейчас продэмбарго предусматривает запрет на ввоз в РФ ряда мясной и молочной продукции, овощей, фруктов, рыбы, орехов и соли.