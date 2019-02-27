Геофизика: «глаза» и «уши» современной нефтедобычи

В структуре «Роснефти» впервые появилось собственное направление по геофизическим исследованиям на базе инжинирингового предприятия «Башнефти» - ООО «Башнефть-Петротест». В настоящее время предприятие выполняет 5% геофизических работ во всем периметре «Роснефти», но уже сейчас можно уверенно говорить о том, что эта доля будет увеличиваться.
Итак, что такое геофизика? В общем смысле – это пересечение ряда наук по изучению твёрдой части Земли. В приложении к нефтегазовой отрасли, данное направление служит важным задачам по поиску подземных месторождений нефти и газа, создавая четкую картину того, что находится под поверхностью Земли. Геофизические данные используются геологоразведочным и производственным персоналом для определения наличия, характера и размера содержащихся в них недр. Нефтяные геофизики обычно специализируются на сборе, обработке или интерпретации сейсмических данных. Они интерпретируют эти данные для создания карт застройки буровых объектов, а также изучают физические свойства пород. Оценивают глубину, качество и обширность залежей. Словом, без геофизики нефтяная отрасль существовать практически не может.
Поэтому неудивительно, что новое руководство «Башнефти» при поддержке «Роснефти» решило самостоятельно развивать это многофункциональное и очень перспективное направление. Это очень важный шаг, ведь наличие собственного профильного предприятия позволяет реально повышать эффективность в геологоразведке и разработке месторождений, снижать затраты на геофизические исследования скважин, оптимизировать объемы исследовательских данных. Иными словами, это экономит время и деньги в разработке месторождений.
Отметим, что второе рождение «Башнефть-Петротеста» непосредственно связано с интеграцией «Башнефти» в структуру «Роснефти».
«В 2016 году, с вхождением «Башнефти» в состав «Роснефти», перед предприятием открылись новые возможности, которые позволят работать масштабнее и переходить от выполнения стандартного комплекса геофизических исследований скважин к гораздо более сложным задачам», - говорит генеральный директор ООО «Башнефть-Петротест» Вячеслав Ефанов.
В 2017 году было принято решение о создании собственного геофизического сервиса на базе «Башнефть-Петротест». Предприятие стало интегратором инновационных отечественных разработок в области геофизических исследований скважин и их внедрения в производство в периметре всей «Роснефти».
Работы по реализации проекта начались в первом квартале 2018 года. За это время в Нефтекамске создан второй диспетчерский пункт (первый находится в Уфе), закуплены 20 каротажных подъемников (ПКС) на базе КамАЗов, геофизическое оборудование и аппаратура, получена необходимая разрешительная документация, набран и обучен персонал. В настоящее время предприятие оказывает услуги только на Арланском месторождении в Башкирии.
Заявки на выполнение исследований скважин от заказчика – ООО «Башнефть-Добыча» (основное предприятие ПАО АНК «Башнефть» по добыче нефти и газа) – поступают в диспетчерские центры, где они распределяются по партиям. В настоящее время работают 20 геофизических партий, в дальнейшем их число планируется расширить до 35. В каждом экипаже по три сотрудника – ответственный исполнитель и двое рабочих. Для повышения эффективности разработана программа для оперативной организации и учета выполняемой работы. Все текущие работы отображаются на мониторах компьютеров в онлайн-режиме. Полученная информация передается заказчику на месте с использованием сотовой либо спутниковой связи.
Проводится широкий спектр исследований, начиная от подготовительных работ, и заканчивая ремонтом и обслуживанием аппаратуры. Измеряются температура, давление пласта, глубина нефтяных и газовых скважин, глубина залегания пластов, коэффициенты глинистости, пористости, определяется дебит жидкости, проводится гамма-каротаж.
Пожалуй, главным активом предприятия является коллектив, где собраны лучшие специалисты в своей области.
«У нас мощная аналитическая служба, объединяющая около ста высокопрофессиональных специалистов разного профиля с большим опытом работы в отрасли, - отметил Вячеслав Ефанов. – Расширение географии и сферы деятельности – огромное поле для профессионального роста как опытных наших работников, многие из которых пришли к нам из других сервисных предприятий, так и представителей молодежи. Мы серьезно намерены стать одним из центров притяжения для талантливой молодежи и будем активно сотрудничать с ведущими вузами страны, чтобы дать возможность молодым специалистам и ученым проявить себя в области геофизики»
По его словам, дальнейшее развитие компании подразумевает не только выполнение стандартных комплексов геофизического исследования скважин, но и развитие в области высоких технологий. Научно-технический потенциал позволит разрабатывать и внедрять в производство совершенно новые технологии для устранения санкционной зависимости.
«Все это нужно для того, чтобы как можно качественнее решать геологические задачи, поставленные «Роснефтью», - подчеркивает Вячеслав Ефанов.
Башкирские геофизики не скрывают гордости за свою работу и в полной мере осознают ее значимость для отрасли.
«Геофизика – это «глаза» и «уши» нефтяников. Инженеры добывающих предприятий принимают решение о разработке месторождений, опираясь на данные, добытые геофизиками. Это решения на десятилетия вперед, - отметил заместитель генерального директора ООО «Башнефть-Петротест» по развитию и инновациям Эмиль Гадельшин.
В «Башнефть-Добыче», которая является сейчас ключевым заказчиком услуг «Башнефть-Петротеста» удовлетворены сотрудничеством в сфере геофизики и рассчитывают на хорошие результаты, причем в самом ближайшем будущем.
«Появление геофизического направления в сфере внутреннего сервиса для компании «Башнефть» – знаковое событие. Его важность в том, что геофизические исследования являются неотъемлемой частью технологического процесса на протяжении всего цикла жизнедеятельности скважины – от начала бурения до ее ликвидации, - подчеркнул исполняющий обязанности начальника НГДУ «Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча» Салават Казырбаев. – Информация интерпретируется и используется нашей геологической службой при проведении геолого-технических мероприятий, ремонте скважин и в целом - для повышения нефтеотдачи пластов. Благодаря переходу на внутренний сервис мы значительно сократили затраты при выполнении геофизических исследований, а по мере того, как спектр услуг предприятия будет расширяться, мы планируем еще более снизить себестоимость добычи углеводородного сырья. Для «Башнефть-Добычи» - это значимый аспект, учитывая, что производственной программой предусмотрено увеличение геолого-технических мероприятий, нацеленных на повышение нефтеотдачи пластов, что в среднесрочной перспективе приведет к росту наших потребностей в геофизических услугах».
Самое интересное, что работы на Арланском месторождении – это только начало большой работы геофизиков. В перспективе планируется расширить поле деятельности в Башкирии за счет начала работ на других месторождениях и наращивания перечня услуг. Это значит, что в республике будут создаваться новые рабочие места с достойной оплатой труда.
Но и это еще не все. Впереди грандиозные, но вполне реалистичные планы по участию в геофизических проектах за пределами нашей республики, ведь компания «Роснефть» работает практически по всей стране.