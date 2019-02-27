Геофизика: «глаза» и «уши» современной нефтедобычи

«Появление геофизического направления в сфере внутреннего сервиса для компании «Башнефть» – знаковое событие. Его важность в том, что геофизические исследования являются неотъемлемой частью технологического процесса на протяжении всего цикла жизнедеятельности скважины – от начала бурения до ее ликвидации, - подчеркнул исполняющий обязанности начальника НГДУ «Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча» Салават Казырбаев. – Информация интерпретируется и используется нашей геологической службой при проведении геолого-технических мероприятий, ремонте скважин и в целом - для повышения нефтеотдачи пластов. Благодаря переходу на внутренний сервис мы значительно сократили затраты при выполнении геофизических исследований, а по мере того, как спектр услуг предприятия будет расширяться, мы планируем еще более снизить себестоимость добычи углеводородного сырья. Для «Башнефть-Добычи» - это значимый аспект, учитывая, что производственной программой предусмотрено увеличение геолого-технических мероприятий, нацеленных на повышение нефтеотдачи пластов, что в среднесрочной перспективе приведет к росту наших потребностей в геофизических услугах».