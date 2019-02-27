ФАС: Росздравнадзор мешает честной конкуренции на рынке фармоборудования

С жалобой в ФАС на действия Росздравнадзора обратился один из производителей холодильного оборудования. В документе сказано, что во время перерегистрации фармацевтических холодильников Росздравнадзор просто взял и изменил их коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).
Ранее продажа данного оборудования не облагалась НДС, однако после смены кодов производителю пришлось платить налог в 18%. С начала текущего года НДС вырос до 20%. В итоге стоимость холодильников пришлось увеличить.
Другие поставщики аналогичного оборудования получили регистрационные удостоверения с кодом ОКПД2 и таким образом были освобождены от уплаты НДС.
Из-за действий Росздравнадзора производитель понес большие убытки. Его продукция стала менее конкурентоспособной на российском рынке фармацевтических холодильников.
Сотрудники ФАС провели проверку и встали на сторону производителя. От Росздравнадзора потребовали прекратить «действия или бездействие», содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства и ограничения конкуренции на рынке фармацевтического оборудования.
Все нарушения должны быть устранены в срок до 15 марта 2019 года.