ФАС: Росздравнадзор мешает честной конкуренции на рынке фармоборудования

С жалобой в ФАС на действия Росздравнадзора обратился один из производителей холодильного оборудования. В документе сказано, что во время перерегистрации фармацевтических холодильников Росздравнадзор просто взял и изменил их коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).