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В Башкирии хотят ввести турникеты, от которых отказалась Москва

26 февраля 2019, 12:06
Фото: Коммерсант-Уфа
Также госкомитет намерен сменить систему безналичной оплаты проезда.

Для перехода к безналичной системе оплаты проезда госкомитет Башкирии по транспорту намерен внедрить в автобусах турникеты. Об этой спорной инициативе шла речь на пресс-завтраке, организованном газетой «Коммерсант-Уфа».

В начале февраля председатель гостранса Тимур Мухаметьянов презентовал новый автобус марки «НефАЗ», оборудованный турникетом, электронным табло, речевым информатором и камерами. По мнению директора транспортного оператора «Удобный маршрут» Рустема Валиева, турникеты приведут к транспортному коллапсу на улицах города и создадут очереди на входе в автобус. «От турникетов в прошлом году после 15 лет эксплуатации отказалась Москва. Сергей Собянин (мэр Москвы – прим. ред.) сообщил, что автобусы начали ездить гораздо быстрее, пассажиры стали экономить на поездках до 20 минут», - подчеркнул Валиев.

Также госкомитет намерен сменить систему безналичной оплаты проезда. Сегодня в «Башавтотрасе», МУЭТ и «Речных переправах» внедрено программное обеспечение АСОП «Умный маршрут». Эксплуатируется 1 млн транспортных карт. Замена системы может привести к сбоям в их работе, отмечают специалисты.

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#Новости#Перевозка пассажиров#Транспорт#Влада Шипилова#Общество
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