В Башкирии хотят ввести турникеты, от которых отказалась Москва

В начале февраля председатель гостранса Тимур Мухаметьянов презентовал новый автобус марки «НефАЗ», оборудованный турникетом, электронным табло, речевым информатором и камерами. По мнению директора транспортного оператора «Удобный маршрут» Рустема Валиева, турникеты приведут к транспортному коллапсу на улицах города и создадут очереди на входе в автобус. «От турникетов в прошлом году после 15 лет эксплуатации отказалась Москва. Сергей Собянин (мэр Москвы – прим. ред.) сообщил, что автобусы начали ездить гораздо быстрее, пассажиры стали экономить на поездках до 20 минут», - подчеркнул Валиев.