Сообщение Илона Маска в Twitter стало причиной обвинения со стороны SEC

Это стало основанием для судебного разбирательства, потому что бизнесмен принял на себя обязательства согласовывать любые сообщения, которые имеют значение для акционеров, с SEC. В 2018 году он и Tesla уже были оштрафованы на 20 миллионов долларов каждый. Маск также был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами, после чего покинул пост председателя совета директоров.