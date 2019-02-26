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Сообщение Илона Маска в Twitter стало причиной обвинения со стороны SEC

26 февраля 2019, 13:03
Фото: pxhere.com
Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявили, что бизнесмен Илон Маск, основавший компанию Tesla, нарушил соглашение от 2018 года, сделав публикацию в Twitter без согласования с регулятором.

Речь идет о сообщении, в котором говорилось о производстве в 2019 году 500 автомобилей Tesla, информирует газета «Известия» 26 февраля.

Это стало основанием для судебного разбирательства, потому что бизнесмен принял на себя обязательства согласовывать любые сообщения, которые имеют значение для акционеров, с SEC. В 2018 году он и Tesla уже были оштрафованы на 20 миллионов долларов каждый. Маск также был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами, после чего покинул пост председателя совета директоров.

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