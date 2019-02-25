В Уфе прошла легендарная международная конференция TEDxForestersPark

«В Уфе есть спрос на образовательные мероприятия, которые направлены на расширение кругозора. Наша команда, будучи обычными горожанами, создала такой ивент, на который мы сходили бы сами. На таких площадках можно провести нетворкинг с интеллектуальным классом города. Есть возможность пообщаться и познакомиться со спикерами. Послушать идеи, приобрести что-то полезное для себя. Прикоснуться к легендарному. Планируем сделать TEDxForestersPark уфимской традицией», - поделился держатель лицензии TEDxForestersPark Алмаз Фаткуллин.