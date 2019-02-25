В Уфе прошла легендарная международная конференция TEDxForestersPark

Конференция в формате интеллектуального шоу собрала 100 слушателей, а также в течение дня велась онлайн-трансляция события, организованная городским телеканалом UTV.
На сцене TEDxForestersPark своими уникальными идеями, достойными распространения (официальный слоган TEDx - «Ideas worth spreading») под общей темой «Трансформируя реальность» поделились 11 профессионалов из Москвы и Уфы в сферах IT, урбанистики, психологии, медицины и др.
Выступления спикеров были разделены на три тематических блока - «Здоровье», «Экология» и «Технологии».
Открыл конференцию эксперт в области виртуальной реальности, директор по развитию бизнеса компании Finch Technologies Виталий Иванов.
«Будущее - больше не далекое понятие. Оно уже настало», - говорит Виталий, рассказывая о возможностях VR-технологий.
К идеям персонализированной медицины призывает практикующий врач, терапевт, нефролог и диетолог Регина Доктор. В своей лекции Регина поделилась пятью простыми секретами грамотного подхода к здоровью человека.
«У вашего сновидения есть для вас важное послание, которое вы с пользой можете воплощать в жизнь», - утверждает процессуальный психолог и исследователь сновидений Маргарита Ли, рассказавшая зрителям о природе и значении снов.
Направление медицинской геологии и собственные исследования в этой области представил заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ, кандидат геолого-минералогических наук Исхак Фархутдинов.
Молодой ученый, автор инновационного препарата для пчел Алмаз Гатауллин предложил зрителям отправиться в 2055 год и представить, каким будет мир без пчёл.
Идеями экологичной моды поделилась дизайнер марок одежды DNA и Simply Дина Султанова. Дина дала советы как одеваться стильно, при этом не приносить вред окружающей среде, а также призвала заменить пластиковые пакеты эко-сумками. Сто таких сумок девушка подарила гостям TEDxForestersPark.
Как трансформировать реальность, создавая города для жизни, рассказала городской планировщик, основатель и директор градостроительного форума UrbanБайрам Ольга Сарапулова.
Бизнесмен, автор и разработчик успешных IT-проектов федерального масштаба Александр Чесалов посвятил свое выступление четвертой промышленной революции и развитию IT-технологий.
«Цифровое бессмертие вполне возможно в рамках информационных технологий», - говорит Александр.
Директор Уфимского марафона Владислав Литвинчук на примерах участников марафона и личном опыте продемонстрировал, что марафон - это не только бег.
О семейной созависимости и способах выбраться из треугольника Карпмана рассказала практикующий медицинский и клинический психолог Гульнара Тимербулатова.
Завершили конференцию космические идеи основателя и руководителя международной космической инициативы GALAKTIKA Алии Прокофьевой. В своей лекции Алия проложила зрителям дорогу к звездам, описав жизнь в первом орбитальном городе.
Все выступления спикеров были объединены одной историей. Рассказать её помогли актеры Театра-Студии «Республика Х». Короткие театральные зарисовки и постановка спектакля «Снег» по мотивам рассказов Александра Цыпкина в стиле арт-хаус помогли зрителям стать полноценными участниками события и погрузиться в атмосферу TEDxForestersPark.
«В Уфе есть спрос на образовательные мероприятия, которые направлены на расширение кругозора. Наша команда, будучи обычными горожанами, создала такой ивент, на который мы сходили бы сами. На таких площадках можно провести нетворкинг с интеллектуальным классом города. Есть возможность пообщаться и познакомиться со спикерами. Послушать идеи, приобрести что-то полезное для себя. Прикоснуться к легендарному. Планируем сделать TEDxForestersPark уфимской традицией», - поделился держатель лицензии TEDxForestersPark Алмаз Фаткуллин.
Справка. Конференции TEDx были созданы в духе миссии TED «Идеи достойные распространения». Основная цель данных конференций — дать возможность местным сообществам, организациям и индивидуальным предпринимателям делиться опытом в формате TEDx. Конференции TEDx появляются благодаря независимой работе энтузиастов, которым удалось получить бесплатную лицензию от TED. Формат TEDx подразумевает устные выступления и видеоролики (TEDxTalks), которые создаются на основании каждого из них и впоследствии распространяются в сети для возбуждения дискуссии и формирования активного сообщества.