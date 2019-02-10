В Уфе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль "Иж"

Вчера, 9 февраля, днём в Уфе на улице Кольцевая столкнулись автомобиль "Иж" под управлением 55-летнего уфимца и автобус "Iveco", за рулём которого находился 48-летний мужчина. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем личном блоге.