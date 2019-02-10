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В Уфе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль "Иж"

10 февраля 2019, 09:04
Фото: gibdd102.ru
Два человека пострадали.

Вчера, 9 февраля, днём в Уфе на улице Кольцевая столкнулись автомобиль "Иж" под управлением 55-летнего уфимца и автобус "Iveco", за рулём которого находился 48-летний мужчина. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем личном блоге.

Автобус шел по маршруту 228. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и 21-летний пассажир маршрутки. Они обратились за помощью к медикам.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Всего 9 февраля на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы.

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