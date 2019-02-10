В Салавате построят новые тепловые сети и реконструируют старые

Информация о закупке размещена на сайте tektorg.ru. Способ размещения закупки - запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
До 15 февраля необходимо подать предложения по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции тепловых сетей в Салавате для ООО «БашРТС».
В техническом задании содержится информация о трех объектах:
- строительство тепловой сети МР-6 от ТК-1 до ж/д 16 (стр), от ТК-2 до ж/д 13 (стр), от ТК-9 до ж/д 8 (стр) длиной 1 901,8 пм в 2-трубном исчислении,
- строительство тепловой сети от ТК Ж-1 (проект.) до жилых домов № 5, 6 (стр.) в микрорайонах МР-6 и МР-8 длиной 1 095,5 пм в 2 трубном исчислении,
- реконструкция участка магистральной тепловой сети ТМ-14 от ТК 1404/1 до ТК 1404 в ППУ-ПЭ изоляции с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм.
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству или реконструкции трубопроводов тепловых сетей в количестве не менее 3-х исполненных договоров за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
Итоги конкурса будут подведены 29 марта. Работы предлагается начать сразу после подписания договора и завершить в августе-ноябре этого года.