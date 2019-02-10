В Салавате построят новые тепловые сети и реконструируют старые

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству или реконструкции трубопроводов тепловых сетей в количестве не менее 3-х исполненных договоров за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.