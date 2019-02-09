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В Уфе умер трехлетний малыш предположительно от молниеносного менингита

9 февраля 2019, 05:48
Фото: pixabay.com
Всем, кто общался с погибшим ребенком, назначена экстренная химпрофилактика.

Накануне, 8 февраля, стало известно, что в Уфе скончался трехлетний ребенок. Предположительной причиной его смерти называют менингококковую инфекцию либо осложнения после гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, сейчас проводится лабораторная диагностика для установления окончательного диагноза. Определен круг лиц, общавшихся с погибшим ребенком, за ними установлено наблюдение. С профилактической целью назначена экстренная химиопрофилактика антибактериальными средствами и иммунизация против менингококковой инфекции.

Как сообщили представители Роспотребнадзора, источником менингококковой инфекции является инфицированный человек. Возбудитель передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при непосредственном тесном общении. Очень важно при менингококковой инфекции своевременно обратиться к врачу и начать лечение в течение первых часов с момента заболевания.

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