В Уфе умер трехлетний малыш предположительно от молниеносного менингита

Как сообщили представители Роспотребнадзора, источником менингококковой инфекции является инфицированный человек. Возбудитель передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при непосредственном тесном общении. Очень важно при менингококковой инфекции своевременно обратиться к врачу и начать лечение в течение первых часов с момента заболевания.