В Уфе умер трехлетний малыш предположительно от молниеносного менингита

Накануне, 8 февраля, стало известно, что в Уфе скончался трехлетний ребенок. Предположительной причиной его смерти называют менингококковую инфекцию либо осложнения после гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, сейчас проводится лабораторная диагностика для установления окончательного диагноза. Определен круг лиц, общавшихся с погибшим ребенком, за ними установлено наблюдение. С профилактической целью назначена экстренная химиопрофилактика антибактериальными средствами и иммунизация против менингококковой инфекции.
Как сообщили представители Роспотребнадзора, источником менингококковой инфекции является инфицированный человек. Возбудитель передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при непосредственном тесном общении. Очень важно при менингококковой инфекции своевременно обратиться к врачу и начать лечение в течение первых часов с момента заболевания.