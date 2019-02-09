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В Башкирии экс-полицейский, торговавший данными об умерших людях, отделался штрафом

9 февраля 2019, 09:39
Фото: pixabay.com
Корыстолюбивый бывший страж порядка должен уплатить 97 тысяч рублей штрафа – это двойной размер гонорара, выплаченного ему ритуальным салоном.

В Ишимбае состоялся суд по делу бывшего полицейского, уличенного в продаже данных об умерших людях. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, 37-летний оперативный дежурный райотдела полиции по Ишимбайскому району с 2016 по 2017 годы передавал в салон ритуальных услуг данные о фактах смерти, зарегистрированных на территории района. За это время на его счет от ритуального салона было выплачено в качестве гонорара 48,5 тысячи рублей.

Подсудимый полностью признал вою вину в совершении преступления. Суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы и штрафу в размере 97 тысяч рублей.

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