В Башкирии экс-полицейский, торговавший данными об умерших людях, отделался штрафом

Как следует из материалов дела, 37-летний оперативный дежурный райотдела полиции по Ишимбайскому району с 2016 по 2017 годы передавал в салон ритуальных услуг данные о фактах смерти, зарегистрированных на территории района. За это время на его счет от ритуального салона было выплачено в качестве гонорара 48,5 тысячи рублей.