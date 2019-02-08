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Юлия Тимошенко требует снять с выборов президента Украины Юрия Тимошенко

8 февраля 2019, 14:04
Фото: pxhere.com
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая баллотируется на пост президента страны, выступила с критикой участия в выборах самовыдвиженца Юрия Тимошенко. Она назвала появление в списке этого кандидата «грязной манипуляцией» штаба действующего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает газета «Известия» 8 февраля.

Юлия Тимошенко в эфире одного из телеканалов попросила Порошенко «вспомнить о чести» и отозвать кандидатуру её однофамильца с выборов. Она заявила, что появление этого кандидата было инициативой лидера государства. По словам главы «Батькивщины», её штаб сможет противодействовать подобным манипуляциям.

Депутат Юрий Тимошенко недавно был исключен из партии «Народный фронт». 6 февраля он зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента. Всего на эту должность претендуют 42 гражданина Украины. Согласно соцопросам, наибольшей поддержкой избирателей пользуется актер Владимир Зеленский.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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