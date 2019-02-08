Юлия Тимошенко требует снять с выборов президента Украины Юрия Тимошенко

Юлия Тимошенко в эфире одного из телеканалов попросила Порошенко «вспомнить о чести» и отозвать кандидатуру её однофамильца с выборов. Она заявила, что появление этого кандидата было инициативой лидера государства. По словам главы «Батькивщины», её штаб сможет противодействовать подобным манипуляциям.
Депутат Юрий Тимошенко недавно был исключен из партии «Народный фронт». 6 февраля он зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента. Всего на эту должность претендуют 42 гражданина Украины. Согласно соцопросам, наибольшей поддержкой избирателей пользуется актер Владимир Зеленский.