Юлия Тимошенко требует снять с выборов президента Украины Юрия Тимошенко

Юлия Тимошенко в эфире одного из телеканалов попросила Порошенко «вспомнить о чести» и отозвать кандидатуру её однофамильца с выборов. Она заявила, что появление этого кандидата было инициативой лидера государства. По словам главы «Батькивщины», её штаб сможет противодействовать подобным манипуляциям.