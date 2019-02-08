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В Москве умер народный артист России Сергей Юрский

8 февраля 2019, 07:31
Фото: Kremlin.ru
Ему было 83 года.

Пресс-служба театра Моссовета сообщила сегодня о смерти известного артиста Сергея Юрского. Он умер в Москве.

В декабре сообщалось о его госпитализации и тяжелом состоянии. Его дочь сообщила Интерфаксу, что Сергей Юрский долго болел.

Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

Справка. Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР. С 1978 года жил и работал в театре имени Моссовета в Москве. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы». Юрский снимался в кино и известен по ролям в фильмах «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и другим кинокартинам.

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