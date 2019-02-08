В Башкирии спецучилище купит автомобиль дороже одного миллиона рублей

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» решило купить для своих нужд новый автомобиль за счет средств федерального бюджета. Извещение о закупке размещено на сайте rosrltorg.ru.
Максимальная цена по контракту - 1 млн 100 тыс руб. Машина должна быть новой, не ранее 2018 года выпуска, мощностью не менее 120 лошадиных сил, с передним приводом, с трансмиссией «автомат» и четырьмя дверями, белого цвета. Обязательно наличие климат-контроля, подогрева передних и задних сидений, камеры заднего вида с динамической разметкой траектории.
Конкурс в виде электронного аукциона пройдет 15 февраля, заявки на участие в нем принимаются до 12 февраля.
Закупка спецучреждения является довольно крупной для него. По данным СПАРК-Интерфакс, за весь 2018 год здесь заключили различных контрактов на сумму более 11 млн 730 тыс руб, в том числе на поставку бензина - почти на 432 тыс руб, на питание воспитанниц - более 4,5 млн руб и на капремонт зданий и труб котельной – 1 млн 924 тыс руб.
Справка. ФГБУ профессиональное образовательное учреждение «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» открыто в 1973 году, учредителем является минобрауки России, директор – Гузель Шагиева.
Одно из четырех социальных училищ для девочек в России, здесь получают образование и проходят социальную реабилитацию и адаптацию девочки, дети и подростки, с общественно опасным поведением. Ранее учреждение называлось - специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа.