В Башкирии спецучилище купит автомобиль дороже одного миллиона рублей

Закупка спецучреждения является довольно крупной для него. По данным СПАРК-Интерфакс, за весь 2018 год здесь заключили различных контрактов на сумму более 11 млн 730 тыс руб, в том числе на поставку бензина - почти на 432 тыс руб, на питание воспитанниц - более 4,5 млн руб и на капремонт зданий и труб котельной – 1 млн 924 тыс руб.