Ученые из Владивостока запустят в 2019 году собственный наноспутник

Спутник планируется поместить в качестве попутной нагрузки в ракету, чтобы она доставила его на околоземную орбиту. Представители университета отмечают, что именно там будут проходить эксперименты по материаловедению, испытания бортовой вычислительной системы и элементов солнечного паруса.