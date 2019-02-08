mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученые из Владивостока запустят в 2019 году собственный наноспутник

8 февраля 2019, 11:12
Фото: pxhere.com
В пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в 2019 году будет произведен запуск собственного наноспутника. С его помощью ученые из Владивостока смогут проводить технологические эксперименты в космосе.

Об этом сообщает газета «Известия» 8 февраля.

Спутник планируется поместить в качестве попутной нагрузки в ракету, чтобы она доставила его на околоземную орбиту. Представители университета отмечают, что именно там будут проходить эксперименты по материаловедению, испытания бортовой вычислительной системы и элементов солнечного паруса.

На крыше одного из корпусов ДВФУ планируется установить приемопередающую антенну для обработки сигналов со спутника.

По словам директора Центра проектной деятельности, руководителя магистерской программы Станислава Карпенко, резервная станция находится в московской компании «Спутникс». Её сотрудники готовы подстраховать ученых на первом этапе работы космического аппарата.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48