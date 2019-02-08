Ученые из Владивостока запустят в 2019 году собственный наноспутник

Спутник планируется поместить в качестве попутной нагрузки в ракету, чтобы она доставила его на околоземную орбиту. Представители университета отмечают, что именно там будут проходить эксперименты по материаловедению, испытания бортовой вычислительной системы и элементов солнечного паруса.
На крыше одного из корпусов ДВФУ планируется установить приемопередающую антенну для обработки сигналов со спутника.
По словам директора Центра проектной деятельности, руководителя магистерской программы Станислава Карпенко, резервная станция находится в московской компании «Спутникс». Её сотрудники готовы подстраховать ученых на первом этапе работы космического аппарата.