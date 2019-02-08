Танкаев: Германия зависит от российского газа

Руководитель «Инфотек-терминал» с канцлером Германии не согласен. По его словам, на планете не так много источников горючих природных газов и все они уже представлены на мировом рынке. Из этого следует, что надежды на получение значительных объемов газа из каких-то новых источников являются несбыточными. Таких источников пока просто нет.