Танкаев: Германия зависит от российского газа

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ее страна не впадет в зависимость от экспорта газа из России после ввода в эксплуатации «Северного потока-2». Берлин собирается заняться диверсификацией поставок энергоносителей.
Руководитель «Инфотек-терминал» с канцлером Германии не согласен. По его словам, на планете не так много источников горючих природных газов и все они уже представлены на мировом рынке. Из этого следует, что надежды на получение значительных объемов газа из каких-то новых источников являются несбыточными. Таких источников пока просто нет.
Российский трубопроводный газ сейчас является наиболее дешевым для европейских государств. Он обеспечивает конкурентоспособность промышленности Европы. Наибольшую пользу здесь получает промышленность Германии, сказал Танкаев.
Эксперт добавил, что в Германии начались работы по возведению терминалов для приема сжиженного природного газа. Поставлять свое голубое топливо туда станут либо Россия, либо США, либо Катар.
Что касается США и Катара, то там излишков газа совсем немного. Да и поставлять оттуда газ накладно. Из-за длинного маршрута огромное количество газа по пути в Европу будет просто испаряться. Речь идет о потери 40% голубого топлива. Это негативно скажется на ценах, которые очень быстро пойдут вверх, считает собеседник издания.
Глава «Инфотек-терминал» отметил, что Россия находится к Европе намного ближе. Расстояние меньше, а из-за более низкой температуры воздуха и воды, потери газа при его экспорте получаются небольшими (15%). Российский газ более конкурентоспособный для Европы, чем голубое топливо из США или Катара.
Скорее всего строящиеся в Германии терминалы для хранения газа предназначены для закачки в них голубого топлива из России. Европа продолжает постепенно отказываться от ядерной и угольной энергетики. Солнечной и ветровой энергии европейцам будет недостаточно. Люди еще не научились управлять климатом, а зависеть от изменений погоды никто не хочет. Получается, что альтернативы российскому газу у стран Европы просто нет, подытожил Танкаев.