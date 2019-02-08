Сергей Лазарев во второй раз поедет на «Евровидение»

Лазарев принимал участие в «Евровидение-2016» с песней You Are the Only One. Тогда он смог занять лишь третье место. Победителем конкурса была объявлена певица Джамала из Украины.
К «Евровидению-2019» Лазарева будет готовить его старая команда, помогавшая ему три года назад. Возглавляет штаб артиста певец Филипп Киркоров. Предложенная последним песня была написана специально для конкурса. В ее создании участвовал композитор из Греции.
Отметим, что музыкальный конкурс «Евровидение» проходит каждый год. Первый раз мероприятие состоялось в 1956 году. Россию впервые пригласили поучаствовать в конкурсе в 1994 году. Из россиян единственную победу на «Евровидение» одержал певец Дима Билан. Произошло это в 2008 году.
«Евровидение-2019» будет проходить в Тель-Авиве (Израиль) в период с 14 по 18 мая.