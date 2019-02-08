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Сергей Лазарев во второй раз поедет на «Евровидение»

8 февраля 2019, 10:56
Фото: pxhere.com
Исполнитель популярных песен Сергей Лазарев осуществит вторую попытку одержать победу на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Как и в первый раз артист будет представлять на конкурсе Российскую Федерацию. Об этом пишет RNS.

Лазарев принимал участие в «Евровидение-2016» с песней You Are the Only One. Тогда он смог занять лишь третье место. Победителем конкурса была объявлена певица Джамала из Украины.

К «Евровидению-2019» Лазарева будет готовить его старая команда, помогавшая ему три года назад. Возглавляет штаб артиста певец Филипп Киркоров. Предложенная последним песня была написана специально для конкурса. В ее создании участвовал композитор из Греции.

Отметим, что музыкальный конкурс «Евровидение» проходит каждый год. Первый раз мероприятие состоялось в 1956 году. Россию впервые пригласили поучаствовать в конкурсе в 1994 году. Из россиян единственную победу на «Евровидение» одержал певец Дима Билан. Произошло это в 2008 году.

«Евровидение-2019» будет проходить в Тель-Авиве (Израиль) в период с 14 по 18 мая.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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