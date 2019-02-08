Сергей Лазарев во второй раз поедет на «Евровидение»

Отметим, что музыкальный конкурс «Евровидение» проходит каждый год. Первый раз мероприятие состоялось в 1956 году. Россию впервые пригласили поучаствовать в конкурсе в 1994 году. Из россиян единственную победу на «Евровидение» одержал певец Дима Билан. Произошло это в 2008 году.