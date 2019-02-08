Аналитики составили рейтинг самых опасных стран для туристов из РФ

Выяснилось, что самыми опасными для россиян могут стать поездки в Бразилию. В этой стране достаточно высокий процент преступности, распространена наркомания и бродяжничество. Об этом сообщает газета «Известия» 8 февраля.
Второе место рейтинга заняла Турция. Только за 2018 год здесь погибло 19 россиян. Путешественники рассказывают о воровстве и других преступлениях на территории Турции.
На третьем месте списка оказалась Индия. В этой стране достаточно сильная антисанитария и отмечается ухудшение качества воздуха. Кроме того, в Индии часто проходят различные политические митинги.
Индонезия заняла четвертое место в списке. Опасность в этой стране повышена из-за большой вероятности различных природных катаклизмов: землетрясений, наводнений, торнадо.
На пятом месте рейтинга оказалась Франция ввиду проходящих по всей стране массовых протестов.