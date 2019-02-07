За год Total увеличила чистую прибыль на 32,6%

За указанный период времени чистая прибыль французского нефтегазового гиганта выросла на 32,6% по сравнению с показателями 2017 года. Об этом пишет RNS.
За прошлый год выручка компании Total показала рост на 22,1% и составила 209,363 миллиарда долларов. В последнем квартале 2018 года чистая прибыль компании достигла 1,132 миллиарда рублей, показав рост в 10,9% в сравнении с тем же периодом 2017 года. Ее выручка стала больше на 10,9%, составив 52,495 миллиарда долларов.
В четвертом квартале минувшего объемы добычи углеводородов Total возросли на 10,1% - до 2,876 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Нефтедобыча увеличилась на 14,4%, составив 1,589 миллиона баррелей в день, а добыча газа — на 2,4% (6,994 миллиарда кубических футов в день).
Добыча углеводородов французской компании в ушедшем году возросла до 2,775 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день или на 8,2%. Нефтедобыча увеличилась до 1,566 миллиона баррелей в день или на 9,2%. Одновременно с этим в 2018 году Total сократила добычу газа на 1% - до 6,599 миллиарда кубических футов в день.