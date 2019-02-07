mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За год Total увеличила чистую прибыль на 32,6%

7 февраля 2019, 11:32
Фото: pxhere.com
В 2018 году чистая прибыль компании Total составила 11,446 миллиарда долларов.

За указанный период времени чистая прибыль французского нефтегазового гиганта выросла на 32,6% по сравнению с показателями 2017 года. Об этом пишет RNS.

За прошлый год выручка компании Total показала рост на 22,1% и составила 209,363 миллиарда долларов. В последнем квартале 2018 года чистая прибыль компании достигла 1,132 миллиарда рублей, показав рост в 10,9% в сравнении с тем же периодом 2017 года. Ее выручка стала больше на 10,9%, составив 52,495 миллиарда долларов.

В четвертом квартале минувшего объемы добычи углеводородов Total возросли на 10,1% - до 2,876 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Нефтедобыча увеличилась на 14,4%, составив 1,589 миллиона баррелей в день, а добыча газа — на 2,4% (6,994 миллиарда кубических футов в день).

Добыча углеводородов французской компании в ушедшем году возросла до 2,775 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день или на 8,2%. Нефтедобыча увеличилась до 1,566 миллиона баррелей в день или на 9,2%. Одновременно с этим в 2018 году Total сократила добычу газа на 1% - до 6,599 миллиарда кубических футов в день.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48