За год Total увеличила чистую прибыль на 32,6%

Добыча углеводородов французской компании в ушедшем году возросла до 2,775 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день или на 8,2%. Нефтедобыча увеличилась до 1,566 миллиона баррелей в день или на 9,2%. Одновременно с этим в 2018 году Total сократила добычу газа на 1% - до 6,599 миллиарда кубических футов в день.