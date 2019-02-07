mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Великобритании белое платье женщины на свадьбе у сына привело к скандалу

7 февраля 2019, 13:16
Фото: pxhere.com
Невеста из Великобритании попросила поддержки у своих подписчиков в соцсети Facebook после того, как её свекровь пришла на свадьбу сына в неподобающем, по её мнению, наряде: белом платье в пол.

Девушка хотела удостовериться, что не только ей такой наряд на чужой свадьбе кажется надетым не к месту, информирует газета «Известия».

Невеста накануне церемонии попросила своих гостей подобрать одежду в персиковых тонах. Однако свекровь заявила, что такой цвет ей не идет.

Комментаторы публикации не смогли прийти к единому мнению: кто-то согласился с доводами невесты, а кто-то - встал на защиту другой стороны. При этом сама свекровь уверена, что причиной конфликта стала устроившая разбирательство на свадьбе невестка.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48