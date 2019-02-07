В Великобритании белое платье женщины на свадьбе у сына привело к скандалу

Девушка хотела удостовериться, что не только ей такой наряд на чужой свадьбе кажется надетым не к месту, информирует газета «Известия».
Невеста накануне церемонии попросила своих гостей подобрать одежду в персиковых тонах. Однако свекровь заявила, что такой цвет ей не идет.
Комментаторы публикации не смогли прийти к единому мнению: кто-то согласился с доводами невесты, а кто-то - встал на защиту другой стороны. При этом сама свекровь уверена, что причиной конфликта стала устроившая разбирательство на свадьбе невестка.