В Уфе впервые состоялся суд с участием присяжных заседателей

Действительно, несколько человек, среди которых были и родные подсудимого, признались, что мужчина в момент преступления был дома. Однако позже выяснилось, что одна из свидетелей дала ложные показания - поскольку ей угрожали и она якобы не могла поступить иначе. В подтверждение её слов прокурор предъявил аудиозапись данного разговора.