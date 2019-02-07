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В Уфе впервые состоялся суд с участием присяжных заседателей

7 февраля 2019, 07:55
Фото: bashprok.ru
Они вынесли свой вердикт в деле об убийстве и подстрекательстве.

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры республики. Дело рассматривали в Калининском районном суде. 56-летнего жителя деревни Базилевка обвинили в подстрекательстве и убийстве.

В суде удалось установить, что в мае 2014 года у мужчины произошла ссора с бомжом на территории деревни Базилевка. Тот просил его оказать помощь в трудоустройстве как разнорабочего, на что обвиняемый отказался, заявив, что безработный украл у него инструменты с предыдущего места стройки.

Тогда завязался конфликт, и злоумышленник решил найти человека, который бы покалечил потерпевшего. От ударов мужчина потерял сознание. Сообщники пришли к выводу, что "обидчик" умер. После этого они отвезли его к берегу реки Уфимка. Мужчина начал приходить в себя.

Разнорабочий согласился на предложение обвиняемого пойти на убийство и несколько раз ударил жертву палкой по голове. Тело убитого было сброшено в реку.

Вину свою преступник не признал. В суде убеждал присяжных заседателей, что у него есть алиби и ему можно верить.

Действительно, несколько человек, среди которых были и родные подсудимого, признались, что мужчина в момент преступления был дома. Однако позже выяснилось, что одна из свидетелей дала ложные показания - поскольку ей угрожали и она якобы не могла поступить иначе. В подтверждение её слов прокурор предъявил аудиозапись данного разговора.

Коллегия из 6 присяжных признала обвиняемого виновным.

Теперь суд определит фигуранту уголовного дела наказание. Это первый в Уфе процесс, рассмотренный судом районного звена с участием присяжных заседателей.

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