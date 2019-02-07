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В мультсериал «Симпсоны» добавят два сезона

7 февраля 2019, 14:10
Фото: wikipedia.org
Телеканал FOX продлил мультипликационный сериал «Симпсоны» на два сезона. Об этом стало известно 6 февраля.

Теперь за историей героев мультфильма можно будет наблюдать в 31 и 32 сезоне, информирует газета «Известия».

Телеканал планирует выпустить 713 новых серий. «Симпсоны» уже поставили мировой рекорд как мультфильм с самым большим периодом показа в истории. Кроме этого, сериал получил почти 70 престижных кинонаград в различных номинациях.

Сейчас на FOX идет трансляция 30 сезона. Каждую серию смотрят порядка 7,5 миллионов зрителей.

Первая серия «Симпсонов» появилась в 1989 году. Производством сериала занимаются компании Gracie Films Production и 20th Century FoxTelevision.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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