mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ишимбайском районе Башкирии сменится глава администрации

7 февраля 2019, 10:43
Фото: Википедия
Сейчас его обязанности исполняет Азамат Абдрахманов. Его и прочат в преемники Гайсина.

До последнего времени Азамат Абдрахманов работал заместителем руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам. Недавно его назначили первым заместителем главы администрации Ишимбайского района. Его и прочат на смену главе района Марату Гайсину, сообщает «Башинформ».

Фактически Азамат Абдрахманов уже руководит районом. Марат Гайсин ушел в отпуск, и его первый зам исполняет обязанности главы администрации Ишимбайского района.

На 15 февраля назначено заседание Совета депутатов Ишимбайского района, тогда и состоится официальная отставка Гайсина и назначение в качестве врио главы района Азамата Абдрахманова.

Справка. Азамат Абдрахманов родился 26 июня 1979 года в деревне Кулгунино Ишимбайского района. Окончил в 2002 году юридический факультет Башкирского государственного университета. Работал с 2004 года директором республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи.

В 2004-2006 годах — ведущий специалист в Госкомитете Башкирии по молодежной политике, ассистент кафедры теории и истории государства и права БашГУ.

С 2006 по 2011 годы работал главным специалистом, заместителем заведующего отделом государственной, муниципальной службы и кадров, советником отдела, начальником управления государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента Башкортостана.

С 2011 года — заместитель руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам. Кандидат юридических наук.

Материалы по теме
В Башкирии похоронили Дмитрия Рудова после самосожжения в ИшимбаеМэр Ишимбая поручил организовывать похороны асфальтобетонному заводу В Ишимбае арестован директор муниципального предприятия по подозрению в мошенничестве
#Новости#Отставки и назначения#Новости Башкирии#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48