В Ишимбайском районе Башкирии сменится глава администрации

До последнего времени Азамат Абдрахманов работал заместителем руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам. Недавно его назначили первым заместителем главы администрации Ишимбайского района. Его и прочат на смену главе района Марату Гайсину, сообщает «Башинформ».
Фактически Азамат Абдрахманов уже руководит районом. Марат Гайсин ушел в отпуск, и его первый зам исполняет обязанности главы администрации Ишимбайского района.
На 15 февраля назначено заседание Совета депутатов Ишимбайского района, тогда и состоится официальная отставка Гайсина и назначение в качестве врио главы района Азамата Абдрахманова.
Справка. Азамат Абдрахманов родился 26 июня 1979 года в деревне Кулгунино Ишимбайского района. Окончил в 2002 году юридический факультет Башкирского государственного университета. Работал с 2004 года директором республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи.
В 2004-2006 годах — ведущий специалист в Госкомитете Башкирии по молодежной политике, ассистент кафедры теории и истории государства и права БашГУ.
С 2006 по 2011 годы работал главным специалистом, заместителем заведующего отделом государственной, муниципальной службы и кадров, советником отдела, начальником управления государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента Башкортостана.
С 2011 года — заместитель руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам. Кандидат юридических наук.