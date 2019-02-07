В Ишимбайском районе Башкирии сменится глава администрации

До последнего времени Азамат Абдрахманов работал заместителем руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам. Недавно его назначили первым заместителем главы администрации Ишимбайского района. Его и прочат на смену главе района Марату Гайсину, сообщает «Башинформ».