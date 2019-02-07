В Башкирии в прошлом году стало меньше поддельных денег

Количество выявленных в Башкирии поддельных банкнот в 2018 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 28%, сообщили в пресс-службе Национального банка по Республике Башкортостан.
Всего было обнаружено 218 фальшивок. Больше всего подделывали 5-тысячные купюры (179 случаев) и тысячные (34).
Из иностранной валюты в регионе выявили всего три поддельных денежных знака номиналом 100 долларов США.
- Подробная информация о признаках подлинности отечественных банкнот доступна в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», на официальном сайте Банка России cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и на просветительском портале fincult.info, - сообщили в в пресс-службе Национального банка по Республике Башкортостан.