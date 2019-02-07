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Уфимский микрорайон «Затон Восточный» застроят высотками

7 февраля 2019, 06:54
Фото: gorodufa.ru
Высота зданий будет в пределах 20-30 этажей.

МУП «Инвестиционно-строительный комитет» разместил на сайте госзакупок конкурс на проведение проектно-изыскательских работ с получением положительной экспертизы по объекту «Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями в квартале №23 южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой «Уфа-3атон», рекой Белой в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Документация тендера размещена 4 февраля, заявки принимаются до 20 февраля.

Согласно техзаданию в микрорайоне «Затон Восточный» хотят построить группу многоквартирных домов общей площадью 77 000 – 77 500 кв м. Высота зданий может быть 20-30 этажей, не более 100 метров.

Всего планируется построить около 2 000 квартир. В том числе около тысячи студий: площадью от 28,3 до 35,3 кв м. Однокомнатных квартир собираются построит около 700, площадью от 37 до 46 кв м.

Максимальная цена контракта - 62 млн 146 тыс 402 рубля.

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