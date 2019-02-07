«Уфа-Алиса» проиграла дважды и теперь готовится к утешительному раунду

В ворота москвичек залетали мячи на любой вкус, но, к сожалению, не помогли свои вратари. В итоге 31:32 – минимальная победа «Луча». Несмотря на поражение, неплохим утешением для «Уфа-Алисы» стал заброшенный мяч в исполнении ее капитана Марии Беловой.