«Уфа-Алиса» проиграла дважды и теперь готовится к утешительному раунду

В рамках Чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги подопечные Игоря Саранца уступили в Москве «Лучу» и в Звенигороде местной «Звезде».
В первом матче уфимки играли с «Лучом». Встреча получилась довольно напряженной, а местами очень грубой. Причем больше пострадали игроки «Уфа-Алисы». Более габаритные и опытные игроки столичной команды нанесли повреждения лидерам коллектива Саранца: Екатерине Бобиной, Алисе Палкиной и Юлии Плигиной.
К счастью, обошлось без серьезных травм и девушки доиграли матч до конца. Грубые действия со стороны «Луча» только завели уфимок, едва не выигравших в итоге встречу.
В ворота москвичек залетали мячи на любой вкус, но, к сожалению, не помогли свои вратари. В итоге 31:32 – минимальная победа «Луча». Несмотря на поражение, неплохим утешением для «Уфа-Алисы» стал заброшенный мяч в исполнении ее капитана Марии Беловой.
Левый полусредний уфимок издевательски забила гол в правую девятку, перекинув высокорослую стенку из игроков «Луча» в самом конце драматичного матча.
Затем подопечные Игоря Саранца сыграли в Звенигороде против более мастеровитой «Звезды». Выжатая после битвы с «Лучом» уфимская команда, без двух своих основных игроков, ожидаемо уступила с крупным счетом 20:34.
Cледующий матч «Уфа-Алиса» проведет дома, 16 февраля. В гости приезжает один из топ-клубов Суперлиги - «Астраханочка».