Судебное заседание по иску Дерипаски к Зюганову состоится 26 февраля

Дерипаска требует от Зюганова выплаты одного миллиона рублей, в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Бизнесмену не понравилось, что лидер КПРФ назвал его причастным к крупной афере. Громкое заявление было сделано политиком на пленарном заседании Госдумы девятого января 2019 года. Позже оно было опубликовано и в телеграм-канале Зюганова.