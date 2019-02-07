Судебное заседание по иску Дерипаски к Зюганову состоится 26 февраля

Дерипаска требует от Зюганова выплаты одного миллиона рублей, в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Бизнесмену не понравилось, что лидер КПРФ назвал его причастным к крупной афере. Громкое заявление было сделано политиком на пленарном заседании Госдумы девятого января 2019 года. Позже оно было опубликовано и в телеграм-канале Зюганова.
Глава КПРФ в частности сказал, что весь алюминиевый бизнес Дерипаски сам по себе является одной большой аферой. По словам политика, заводы бизнесмена были украдены у народа, а теперь их и вовсе передают под контроль «англосаксов».
Зюганов назвал произошедшее преступлением и призвал начать расследование по этому поводу. Случившееся, по мнению лидера КПРФ, несет угрозу безопасности и стратегической политики России.