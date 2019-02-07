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Судебное заседание по иску Дерипаски к Зюганову состоится 26 февраля

7 февраля 2019, 11:28
Фото: pxhere.com
Названа дата судебного заседания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к главе КПРФ Геннадию Зюганову.

Тверской районный суд Москвы приступит к рассмотрению дела 26 февраля. Об этом пишет RNS.

Дерипаска требует от Зюганова выплаты одного миллиона рублей, в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Бизнесмену не понравилось, что лидер КПРФ назвал его причастным к крупной афере. Громкое заявление было сделано политиком на пленарном заседании Госдумы девятого января 2019 года. Позже оно было опубликовано и в телеграм-канале Зюганова.

Глава КПРФ в частности сказал, что весь алюминиевый бизнес Дерипаски сам по себе является одной большой аферой. По словам политика, заводы бизнесмена были украдены у народа, а теперь их и вовсе передают под контроль «англосаксов».

Зюганов назвал произошедшее преступлением и призвал начать расследование по этому поводу. Случившееся, по мнению лидера КПРФ, несет угрозу безопасности и стратегической политики России.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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