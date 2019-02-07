Ставок больше нет: «Советский спорт» проанализировал букмекерский бизнес

Есть и третий подводный камень, о котором надо знать игроку. Как только вы начнете стабильно уходить в плюс, лимит на ставки с вашего счета будет урезан. Иначе говоря, вас вынудят ставить одинаково маленькие суммы на события с коэффициентами 20 и 1,5, что, опять же, неминуемо приведет к проигрышу. Потому что суперсенсации не могут происходить с такой же регулярностью, как победы фаворитов.