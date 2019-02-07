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Ставок больше нет: «Советский спорт» проанализировал букмекерский бизнес

7 февраля 2019, 12:37
Фото: Mkset.ru
Издание утверждает, что букмекеры процветают, а их бизнес похож на казино.

«Советский спорт» рассказал, как устроен букмекерский бизнес. Журналисты издания пришли к выводу, что в выигрыше всегда остается владелец этого бизнеса, а тем, кто делает ставки лучше не рисковать.

В казино выигрывает только владелец казино, сказал как-то сатирик Михаил Задорнов. Так происходит и в букмекерской конторе, считает издание и поясняет это цифрами.

Во-первых, букмекеры занижают коэффициенты вероятного исхода события. Допустим, если бы вы играли в «орел и решку», то вероятность выпадения «орла» была бы равна 1 к 2, а коэффициент на это событие равен 2.

Если бы вы играли на равных с букмекерской конторой и ставили каждый по рублю, то выигравший забирал бы два рубля. На самом деле коэффициент в данном случае будет ниже – например, 1,9. И букмекер в случае вашего выигрыша доплатит вам 90 копеек от вашего рубля, а в случае проигрыша заберет целый рубль.

Помимо этого вы потеряете еще 13% при получении выигрыша, с вас удержат сумму НДФЛ.

Есть и третий подводный камень, о котором надо знать игроку. Как только вы начнете стабильно уходить в плюс, лимит на ставки с вашего счета будет урезан. Иначе говоря, вас вынудят ставить одинаково маленькие суммы на события с коэффициентами 20 и 1,5, что, опять же, неминуемо приведет к проигрышу. Потому что суперсенсации не могут происходить с такой же регулярностью, как победы фаворитов.

И в четвертых, контора имеет право любую выигранную вами ставку без объяснения причин рассчитать с коэффициентом 1. Хотя к этому крупные конторы прибегают редко, но такая возможность есть.

Так что делайте ставки, господа, ставок больше нет.

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