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Наш аксакал: уфимцы записали ролик к юбилею Муртазы Рахимова

7 февраля 2019, 06:43
Первому президенту республики Башкортостан исполняется сегодня 85 лет.

Уфимцы разных поколений пожелали почтенному политику, государственному деятелю, меценату в первую очередь здоровья, благополучия в семье и долгих лет жизни. Дети поблагодарили его за хоккей, взрослые - за многие добрые дела, которые он сделал для родной и любимой республики.

Отметим, что ранее Муртаза Рахимов скромно отказался от идеи властей отметить пышный юбилей. Он заявил, что чиновникам лучше сконцентрироваться на решении накопившихся проблем, не требующих отлагательств. К примеру, сейчас необходимо ликвидировать все последствия экологического бедствия в Сибае.

Редакция Медиакорсети присоединяется к поздравлениям юбиляру и желает ему крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

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