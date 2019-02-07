Наш аксакал: уфимцы записали ролик к юбилею Муртазы Рахимова

Уфимцы разных поколений пожелали почтенному политику, государственному деятелю, меценату в первую очередь здоровья, благополучия в семье и долгих лет жизни. Дети поблагодарили его за хоккей, взрослые - за многие добрые дела, которые он сделал для родной и любимой республики.
Отметим, что ранее Муртаза Рахимов скромно отказался от идеи властей отметить пышный юбилей. Он заявил, что чиновникам лучше сконцентрироваться на решении накопившихся проблем, не требующих отлагательств. К примеру, сейчас необходимо ликвидировать все последствия экологического бедствия в Сибае.
Редакция Медиакорсети присоединяется к поздравлениям юбиляру и желает ему крепкого здоровья, долголетия и благополучия.