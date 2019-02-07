Минфин: решения об автоматическом включении граждан систему ИПК еще нет

Речь идет о возможном автоматическом включении россиян с низкими доходами в новую систему накопительных пенсий. Об этом пишет RNS.
Власти пока не установили никакой границы уровня доходов населения. Людям с низким достатком важно найти деньги, чтобы прожить сегодня. Накопительную пенсию себе могут позволить лишь те граждане, которые готовы откладывать часть своей зарплаты. Где должна быть планка по уровню дохода, и стоит ли ее вообще устанавливать, пока неясно, сказал замглавы Минфина.
По мнению финансового омбудсмена Юрия Воронина, россиян, получающих невысокий доход, по умолчанию не нужно включать в систему ИПК. Многие граждане еле сводят концы с концами. Они живут от зарплаты до зарплаты, и не имеют возможности делать взносы в систему ИПК. Для таких людей необходимо предусмотреть более легкий сервисный порядок, то есть их не нужно автоматически включать в систему. Все должно быть по желанию. Людям нужно оставить право выбора.
Напомним, Минфин представил новую модель формирования и накопления пенсий осенью 2016 года. Ведомство предложило включать россиян в систему ИПК автоматически. Против данной инициативы выступил Минтруд.
Через год от идеи автоподписки в модели индивидуального пенсионного капитала отказался и Центробанк. Там решили прибегнуть к авторегистрации участников новой добровольной накопительной системы. Заместитель председателя банка России Сергей Швецов заверил, что участие граждан в ИПК останется сугубо добровольным. Работодатель сам будет предлагать подчиненным подключаться к новой системе и делать взносы в негосударственный пенсионный фонд.
В конце лета 2018 года Минфин анонсировал старт разработки закона об индивидуальном пенсионном капитале. Однако законопроект так и не опубликовали. Его обсуждение тоже не состоялось.
В декабре глава Минфина Антон Силуанов рассказал о переносе обсуждения закона. При этом министр отметил, что текст законопроекта об ИПК уже готов.