Минфин: решения об автоматическом включении граждан систему ИПК еще нет

По мнению финансового омбудсмена Юрия Воронина, россиян, получающих невысокий доход, по умолчанию не нужно включать в систему ИПК. Многие граждане еле сводят концы с концами. Они живут от зарплаты до зарплаты, и не имеют возможности делать взносы в систему ИПК. Для таких людей необходимо предусмотреть более легкий сервисный порядок, то есть их не нужно автоматически включать в систему. Все должно быть по желанию. Людям нужно оставить право выбора.